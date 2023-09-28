'Мы не теряем ни одного американского военного': сенатор Макконнелл объяснил, почему поддержка Украины выгодна Штатам

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл сказал, что продолжать помощь Украине в ее борьбе с полномасштабным вторжением России – в интересах Вашингтона. Он считает, что намного разумнее остановить страну-агрессор сейчас, ведь следующим после Украины, если Путин победит, может быть член НАТО.

Об этом американский политик сказал во время форума "Выиграть войну. Выиграть мир", который был организован Центром анализа европейской политики, передает "Голос Америки". Макконнелл отметил, что единственные, кто готов остановить российского диктатора сейчас – это украинцы, поэтому им нужно помогать.

Стоять сейчас против России, Ирана, Китая и Северной Кореи – это означает быть на правильной стороне, подчеркнул лидер республиканцев. При этом Америка не теряет в этой войне ни одного своего военного – украинский народ воюет сам.

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"Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров, страны, которыми не управляют автократы", – сказал Макконнелл.

Кроме того, как он пояснил, передача Силам обороны Украины вооружения для ведения военных действий способствует развитию промышленной базы в Америке и создает рабочие места для жителей страны.

Когда Вашингтон передает Киеву определенное оружие, то замещает немало своих активов на более современное оборудование.

Также Макконнелл добавил, что защита свободы в Европе способствует миру на Дальнем Востоке. Война в Украине имеет большое влияние на Азию и будущее Тайваня.

"Премьер Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си (президент Китая Сы Цзинпинь. – Ред.), бейте Путина в Украине. Южные корейцы озабочены, филиппинцы озабочены, австралийцы озабочены", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября Митч Макконнелл приветствовал Зеленского в Капитолии США и выступил в защиту помощи Украине. Он заявил, что поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиция в американские интересы.

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