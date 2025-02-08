'Мы не спешим с этим': Трамп высказался о плане контроля над Газой и переселении палестинцев

Президент США Дональд Трамп снова упомянул о своем плане по Газе. Он заявил, что новая администрация президента "не торопится" с его реализацией.

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет Guardian. Новый президент Штатов ранее выразил намерение установить контроль над сектором Газа и выселить оттуда местное население.

Как пишет Guardian, решение ситуации в Газе будет проходить без спешки.

"Дональд Трамп заявил, что не спешит реализовывать свой план по захвату США Сектором Газа и выселению палестинского населения. "Мы не спешим с этим", – сказал Трамп журналистам в Белом доме", – процитировало издание слова президента США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа. Также он рассматривает возможность выселения оттуда мирного населения. Глава Белого дома предложил навсегда переместить палестинцев в Египет и Иорданию. О таком плане нового главы Белого дома стало известно 5 февраля.

После Трампа эту идею так или иначе озвучивали и члены его команды. В частности, новый госсекретарь США Марко Рубио призвал страны, обеспокоенные судьбой палестинцев, переселить их к себе, ведь, по его словам, "Газа уже непригодна для жизни".

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