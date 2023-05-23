'Мы не согласны, у Украины все идет хорошо': Боррель вслед за Столтенбергом поставил на место Орбана

Министры обороны стран-членов Европейского Союза не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну. Это заявление было высказано на фоне высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана про неспособность Украины в войне.

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Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Говоря о военной и другой помощи для Украины, он подчеркнул, что ЕС остается ведущим в поддержке Украины и намерен продолжать оказывать эту помощь.

"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот, у Украины дела идут хорошо. Это сбивает с толку планы Путина в отношении быстрой победы. Она способна себя защищать", – заявил он во вторник в Брюсселе по окончании заседания Совета на уровне министров обороны.

Боррель констатировал, что общая сумма оказанной ЕС поддержки – экономической, военной, гуманитарной, финансовой, с беженцами – уже достигла 65 млрд евро.

"Это значит, что мы являемся лидерами в поддержке Украины, и мы будем продолжать играть эту роль", – заверил он.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опозорился с очередным пророссийским заявлением. Он считает, что Украине якобы не удастся победить страну-террориста Россию в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.