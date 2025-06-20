'Мы не остановимся': постпред Израиля в ООН назвал Иран угрозой для всего мира

Нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

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Об этом заявил постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон на заседании Совбеза ООН, которое созвал Тегеран. Его слова цитирует The Times of Israel.

"Мы не остановимся. Пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована, пока его военная машина не будет разоружена, пока наш народ и ваш не будут в безопасности", – заявил посол Израиля в ООН.

Он подчеркнул, что мир не должен пренебрегать такой угрозой. По словам дипломата, иранские ракеты уже сегодня способны долетать до части Европы, а впоследствии они смогут достичь и восточного побережья США.

"Это не только война Израиля. Это борьба всего мира. Иранский режим финансирует, вооружает и координирует терроризм во всех уголках планеты – от преступных сетей в Южной Америке до агентов в европейских столицах", – заявил Данон.

Данон также подчеркнул, что Иран находится на финальном этапе разработки ядерного оружия, и по его словам, это уже не вопрос лет, а недель или даже дней.

"Мы владеем информацией об обогащенном уране, баллистических ракетах, механизмах подрыва и намерении собрать все это вместе", – сказал он, добавив, что Израиль больше не может ждать.

Постпред Израиля подчеркнул, что Иран под прикрытием дипломатии пытается избежать ответственности. Он скептически отнесся к встрече в Женеве руководителей МИД Ирана, Великобритании, Франции, Германии и главы дипломатии ЕС.

Данон напомнил, что никакие переговоры с Ираном в прошлом не дали реальных результатов.

В то же время он не исключил возможности конструктивного диалога после полного демонтажа иранской ядерной программы.

"Мы не играем в игры с режимом, который годами лгал международному сообществу", – подчеркнул постпред.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией готовит дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучат в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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