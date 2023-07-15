'Мы готовы летать и сражаться, и они проиграют': новый командующий ВВС Британии прокомментировал вероятность стычек с россиянами

Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Ричард Найтон на фоне опасений по поводу сокращения Вооруженных сил государства сказал, что противостоять России страна сможет. По его словам, ВВС Великобритании в случае нападения, смогут одержать победу в воздушном бою с РФ.

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Слова Найтона процитировало британское издание Daily Express в пятницу, 14 июля. Он заявил, что "российские пилоты проиграют".

"Сэр Ричард подчеркнул готовность Великобритании противостоять противникам в своей инаугурационной речи на Глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики штаба ВВС, особенно учитывая незаконное вторжение России в Украину", – говорится в материале.

Как отмечается, Найтон подчеркнул важность четкого сообщения противникам о том, что у Королевских ВВС есть реальные возможности и они готовы.

"Мы готовы летать и сражаться, и они проиграют", – сказал он.

Издание пишет, что его слова прозвучали в то время, когда численность Вооруженные сил Великобритании находится под угрозой сокращений. Это может коснуться не только ВВС, но также армию и Королевский флот.

Ранее издание Politico писало, что правительство Великобритании планирует сократить численность своих вооруженных сил до самого низкого с начала XIX века уровня. Кроме того, власть выведет из эксплуатации ряд самолетов и кораблей.

Как сообщалось, к 2025 году страна сократит численность кадровых военных с около 76,5 тысячи до 72,5 тысячи. Однако британское военное присутствие должно стать существенно заметнее, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы начнут отправляться за границу чаще и на более длительные периоды.

Также отмечалось, что в Великобритании якобы выведут из эксплуатации старые фрегаты Королевского флота в течение следующих двух лет, а также 114 самолетов. На модернизацию оборонных технологий будет потрачено 23 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны НАТО разработали планы обороны, в которых подробно описывается, как союзники будут действовать в случае нападения России. Их описание заняло 4400 страниц.

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