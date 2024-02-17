'Мы должны это сделать': Пелоси заверила, что в Палате представителей наберется более 300 голосов в поддержку Украины

В нижней палате Конгресса Соединенных Штатов есть 300 голосов конгрессменов, чтобы поддержать дальнейшую помощь Украине. Соответственно, законопроект, в который включена внешняя помощь США, будет принят, а запрос президента Джо Байдена – поддержан.

Об этом рассказала бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам на Мюнхенской конференции, законодатели СЩА "должны это сделать".

"У нас есть голоса в Конгрессе, более 300 голосов за помощь Украине", - подчеркнула Пелоси. Она также уточнила, что демократы настроены решительно по проведению переговоров с республиканцами. Пелоси заметила, что когда проходят такие переговоры, никто не устает и продолжает отстаивать позиции.

Бывший спикер Палаты представителей считает, что запрос президента Байдена о помощи Украине, Израилю, Тайваню "базируется на ценностях, которые отстаивают Соединенные Штаты". Именно поэтому принятие соответствующего законопроекта должно состояться.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля. Хотя конгрессмены не смогут рассмотреть этот документ и после того, как вернутся – к тому времени главным вопросом будет, как избежать шатдауна в США.

Еще 13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение в общей сложности $95,3 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60 млрд должно уйти Украине. Предыдущий законопроект предусматривал $106 млрд для Украины, Израиля, Тайваня и защиты американской границы, однако республиканцы заблокировали его рассмотрение, требуя усилить контроль над границей США с Мексикой.

Тем временем лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украине хватит ресурсов еще на два месяца. Он выразил уверенность, что за это время в Конгрессе США наконец-то одобрят помощь для Украины.

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