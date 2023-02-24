''Мы будем с вами столько, сколько потребуется'': президент Еврокомиссии обратилась к украинцам в годовщину вторжения России. Видео

В день годовщины полномасштабного вторжения России президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к украинскому народу. Она отметила, что уже 12 месяцев украинцы оказывают героическое сопротивление жестокой российской агрессии, отстаивая независимость Украины, а также демократические ценности и собственное место в большой европейской семье.

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Политик подчеркнула, что впереди у Украины и Европы – общее будущее, и ЕС будет рядом с украинским народом столько, сколько потребуется. Обращение Урсулы фон дер Ляйен появилось в ее Twitter.

"Год жестокой российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства. Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы с вами, сколько будет нужно", – заверила президент Еврокомиссии.

Свое обращение она закончила на украинском. "Слава Украине!" – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее к украинскому народу обратился французский президент Эммануэль Макрон. "Франция вместе с вами", – заверил глава государства, пожелав Украине скорейшей победы и мира. Свое обращение Макрон сделал на украинском языке.

А в Польше активисты поздравили с годовщиной полномасштабной агрессии российских дипломатов. У посольства РФ в Варшаве в 6 утра раздавались взрывы и звуки сирены. Также активисты разместили у здания плакат, где напомнили, что "Россия – государство террорист".

В то же время в Киеве президент Украины Владимир Зеленский в годовщину войны России против Украины вручил награды воинам и почтил память погибших Героев.