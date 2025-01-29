'Мяч на российской стороне': в Финляндии не видят предпосылок для открытия границы с РФ

Власти Финляндии не видят никаких предпосылок для открытия границы со страной-агрессором РФ. Соответствующих сигналов, которые должна послать Россия, нет. Таким образом, пункты пропуска на границе с РФ остаются закрытыми.

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Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, "мяч на российской стороне".

Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы умышленно направляемая миграция (в Финляндию) не продолжится. Нет уверенности; также я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, условно говоря, на стороне россиян", – ответил Стубб на вопрос журналистов относительно границы.

Он подчеркнул, что Западная Европа в последнее время все чаще становится свидетелем российской гибридной войны в разных формах.

"Поэтому очень важно, чтобы мы, финны, сейчас сохраняли покой", – заявил финский президент.

Напомним, что Финляндия полностью закрыла пункты пропуска на границе с Россией еще в ноябре 2023 года. Официально причиной этого были названы массовые случаи, когда на границу при содействии российских пограничников прибывали граждане третьих стран без документов и требовали убежища.

С того времени ни один из финских КПП на границе с РФ не открывался даже частично, на ограниченное время.

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