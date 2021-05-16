В Израиле обстрелы застали мужчину на шоссе с младенцем на руках: в сеть попало видео

Израильская армия опубликовала видео, на котором мужчина с ребенком прячется за бетонным забором на шоссе. Похоже, что он ехал в машине, как раз во время того, как начались обстрелы и был вынужден выбежать из нее.

Также на видео слышен голос женщины, которая, наверное, тоже была с мужчиной в автомобиле. Вместе они сидят на дороге за забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо. Соответствующий ролик армия Израиля опубликовала на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности. ЦАХАЛ продолжит борьбу с ХАМАС для защиты израильского гражданского населения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с вечера 15 мая ХАМАС выпустил 120 ракет в сторону Израиля, десятки из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".

С начала конфликта в Израиле десять человек погибли, около 50 ранены и сотни пострадавших.

В то же время в ответ за последние сутки израильские войска нанесли более 100 ударов по 90 объектам в секторе Газа. С 10 мая около 200 палестинцев погибло и 1200 пострадало.