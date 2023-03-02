Может быть еще сильнее: сейсмолог, предсказавший трагедию в Турции и Сирии, предупредил о землетрясении в России

Известный сейсмолог Фрэнк Хугербитс сообщил, что в первую неделю марта Землю может накрыть новое мощное землетрясения. Его магнитуда может составить около 8,5. Сейсмическое событие может произойти на территории сразу нескольких стран, в том числе затронуть и страну-агрессор Россию.

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Об этом ученый сообщил в эфире на Youtube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS). Ранее Хугербитс предсказал трагедию в Турции и Сирии, которая произошла в начале февраля и забрала жизни более 50 тысяч людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам сейсмолога, первая неделя марта будет очень критической. К высокой сейсмической активности может привести положение небесных тел, в частности сближение планеты Земля с другими планетами. Это произойдет в первые дни весны.

Критическими днями, по словам специалиста, возможно, будут 3-4 марта, а также 6-7 марта.

"Я не преувеличиваю, не пытаюсь распространять панику. Это предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия всегда вызывает большие сейсмические события В первую неделю марта может быть несколько сейсмических событий магнитудой более 6, возможно более 8,5", – сказал он.

Землетрясение может затронуть разные территории – в опасности в первую очередь Камчатка, Курильские острова, север Японии, острова в Индонезии Сулавеси и Хальмахера, Филиппины.

Отметим, что российские эксперты сразу же раскритиковали слова Хугербитса. Пропагандисты распространили заявление руководителя Камчатского отделения Геофизической службы РАН Даниила Чеброва, который сказал, что признаков сейсмической активности нет. А директор Института теории прогноза землетрясений РАН Петр Шебалин заявил, что Хугербитс не ученый, а "прорицатель по звездам".

Напомним, что за несколько дней до масштабного разрушительного землетрясения в Турции и Сирии сейсмолог опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором предсказал трагедию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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