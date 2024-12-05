'Москва остается самой большой угрозой для нас': по данным Писториуса, Россия производит до 1500 новых танков в год

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Россию самой большой угрозой безопасности его страны и всей Европы. Он подчеркнул, что необходимо усилить оборонные возможности ФРГ.

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Об этом Писториус сказал во время выступления в Бундестаге в четверг, 5 декабря. По его словам, необходимость в военном сдерживании России в настоящее время является самой важной потребностью.

"Россия остается наибольшей угрозой для нашей безопасности, и так она будет оставаться в обозримом будущем", - заявил Писториус.

По его словам, Москва под руководством Владимира Путина продолжает ревизионистскую и империалистическую политику, представляющую опасность для всего региона.

Министр обратил внимание, что Россия полностью перевела свою экономику на военные рельсы и ежегодно производит от 1000 до 1500 боевых танков, что превышает количество танков, имеющихся в пяти крупнейших европейских странах вместе взятых.

Европа должна усилить собственную оборону

Писториус подчеркнул, что учитывая хрупкую ситуацию в Европе и мире, необходимость сдерживания России никогда не была такой неотложной, как сегодня.

Он также отметил, что США, вероятно, будут сосредотачивать больше внимания на других регионах, поэтому европейские страны должны брать больше ответственности за свою безопасность, делать больше ради собственного мира, и это должно стать приоритетом.

Новые законопроекты для укрепления обороны

Писториус представил на обсуждение три законопроекта, направленных на усиление оборонных возможностей Германии.

Два из них касаются бригады Бундесвера в Литве. Писториус заверил, что к 2027 году будет сформирована бригада численностью 4800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников для обеспечения восточного фланга НАТО.

Третий законопроект предлагает дополнить Военно-уголовное право статьей, наказывающей за наем иностранными государствами, "не являющимися союзническими, или их посредниками" бывших немецких военных для обучения своего персонала. Это должно предотвратить передачу секретной военной информации. Для этого будет введена регистрация действующих и бывших профессиональных немецких военнослужащих, а также проходивших службу на временной основе.

Законодательные инициативы направлены на обеспечение способности Бундесвера выполнять оборонные задачи как в национальных интересах, так и в рамках НАТО.

Писториус призвал европейских союзников действовать сообща, чтобы сохранить мир и стабильность на континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что Россия увеличивает свое присутствие в Балтийском море. Он отметил, что РФ уже не раз демонстрировала там провокационное поведение, что приводило к инцидентам с предупредительными выстрелами.

Ранее Писториус высказал мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину больше не является региональным конфликтом. Потому что в этой войне Путин борется за новый мировой порядок.

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