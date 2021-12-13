Мощный шторм в Греции затопил деревни и размыл дороги: есть жертва. Фото и видео

На север и запад Греции обрушился мощный шторм, который привел к наводнениям. Жертвой стихии стала 55-летняя женщина в провинции Македония.

Спасатели нашли ее тело недалеко от ее машины. Как 12 декабря передает Reuters, в субботу вследствие сильных ливней реки вышли из берегов. Многие деревни оказались затоплены.

В частности, пожарные получили более 900 запросов о помощи в связи с упавшими деревьями и потопом. В то же время CNN сообщает об обрушении мостов и размытых дорогах.

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Как отмечается, в селе Комма недалеко от города Ламия подтоплены около 30 домов; высота воды в некоторых из них достигла одного метра.

Спасатели эвакуируют людей на лодках. Многие семьи остаются на верхних этажах, не имея возможности покинуть здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобританию накрыл шторм Арвен. Ливни и снегопады привели к разрушениям, вследствие чего погибли не менее трех человек.

Напомним также, от стихии ранее пострадал и Египет. В стране прошли обильные ливни, затопившие города на побережье Средиземного моря. А в городе Файюм в 90 километрах от Каира произошла песчаная буря.