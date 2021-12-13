Мощный шторм в Греции затопил деревни и размыл дороги: есть жертва. Фото и видео

Анна Паскевич
Мир
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Шторм в Греции

На север и запад Греции обрушился мощный шторм, который привел к наводнениям. Жертвой стихии стала 55-летняя женщина в провинции Македония.

Спасатели нашли ее тело недалеко от ее машины. Как 12 декабря передает Reuters, в субботу вследствие сильных ливней реки вышли из берегов. Многие деревни оказались затоплены.

Спасатели эвакуируют людей на лодках

В частности, пожарные получили более 900 запросов о помощи в связи с упавшими деревьями и потопом. В то же время CNN сообщает об обрушении мостов и размытых дорогах.

Видео дня
Шторм повалил деревья

Как отмечается, в селе Комма недалеко от города Ламия подтоплены около 30 домов; высота воды в некоторых из них достигла одного метра.

На север и запад Греции обрушился мощный шторм

Спасатели эвакуируют людей на лодках. Многие семьи остаются на верхних этажах, не имея возможности покинуть здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобританию накрыл шторм Арвен. Ливни и снегопады привели к разрушениям, вследствие чего погибли не менее трех человек.

Напомним также, от стихии ранее пострадал и Египет. В стране прошли обильные ливни, затопившие города на побережье Средиземного моря. А в городе Файюм в 90 километрах от Каира произошла песчаная буря.

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