Моравецкий и Науседа встретились на Сувалкском перешейке, через который РФ грозится пробить сухопутный коридор: прозвучали знаковые заявления

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа встретились на Сувалкском перешейке. Через него Россия угрожает "пробить" сухопутный коридор к своему эксклаву – Калининградской области.

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Во время встречи Моравецкий и Науседа обсуждали общую безопасность границы на фоне провокаций, в частности и из-за переброски наемников ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси; они сделали ряд знаковых заявлений по поводу сложившейся ситуации. Об этом пишет Reuters.

Моравецкий и Науседа 3 августа провели встречу, посвященную безопасности границ двух государств. Они встретились на стратегически важном Сувалкском перешейке, который РФ периодически угрожает захватить, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор в обособленную от территории России Калининградскую область.

В настоящее время эти угрозы подкреплены переброской наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь: их сейчас перемещают к восточному флангу НАТО, вероятно с целью дестабилизации военного альянса. В связи с этим польские власти приступили к перемещению более чем тысячи своих военных ближе к границе с Беларусью.

Встреча состоялась после дерзкого нарушения двумя беларускими вертолетами воздушного пространства Польши.

"Мы должны отдавать себе отчет, что количество провокаций будет расти... "Группа Вагнера" чрезвычайно опасна, и их перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать НАТО", – отметил Моравецкий.

По его мнению, для этого "вагнеровцы" могут переходить границы соседних с Беларусью европейских стран.

В ходе встречи Науседа отметил, что в настоящее время на территории Беларуси могут находиться более 4 тысяч "вагнеровцев".

"Мы должны говорить не только о мерах на национальном уровне, но и о том, что нужно делать, если эта ситуация еще больше усложнится, в том числе о закрытии границы с Беларусью. Эти действия должны быть скоординированы между Польшей, Литвой и Латвией", – подчеркнул глава Литвы, добавив, что его страна рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью в сотрудничестве с соседними государствами.

Науседа также анонсировал, что вскоре состоится встреча польской и литовской разведывательных служб по обмену имеющейся информацией.

Кроме того, во время встречи Моравецкий сделал любопытное политическое заявление. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на возвращение к власти Дональда Туска, долгое время являвшегося премьером Польши и конкурентом действующей партии власти "Право и Справедливость".

Напомним, 1 августа стало известно, что беларуские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Инцидент в Польше признали к вечеру. Там рассказали, что вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось снять местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

Пересечение границы беларуские вертолеты осуществили в районе села Беловеж.

Также в Варшаве отметили, что проинформировали НАТО о случившемся.

На инцидент с беларускими вертолетами отреагировали в Госдепе США. Там отметили, что Беларусь должна уважать воздушное пространство других стран.

Официальный Минск тем временем отказался признать нарушение границы Польши. В минобороны Беларуси обвинили Варшаву в том, что о нарушении воздушного пространства польские власти заявили якобы с целью "оправдать" увеличение вооруженных сил и ресурсов у беларуской границы.