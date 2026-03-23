На фоне глобального боевика на Ближнем Востоке, вокруг Украины и в разных регионах Азии и Африки, в который втянуты уже десятки государств, на второй, а то и на третий план отходят сообщения о событиях, не связанных непосредственно с военными действиями или подготовкой к ним. А между тем эти события могут содержать в себе зародыши масштабных конфликтов, которые впишутся при определенных обстоятельствах в глобальные противостояния и ощутимо усилят их.

Скажімо, практично непоміченим в Україні пройшло повідомлення про результати опитування, проведеного серед громадян Польщі Інститутом вивчення громадської думки CBOS на замовлення видання Dziennik Gazeta Prawna. Це репрезентативне опитування, результати якого оприлюднені минулого тижня, засвідчило цікаві, якщо не сказати більше, польські суспільні настрої. Найбільшу загрозу для глобальної безпеки, на думку опитаних, становлять Росія, Ізраїль та США. Ось так.

Ясна річ, най-най-більшою загрозою більшість поляків вважає Росію. Але, враховуючи досвід історії та реалії останніх десятиліть, ця більшість не така вже й велика, як повинна була би бути: 54%. А якщо придивитися до вікових категорій, то виникає бажання схопитися за голову: якщо у поляків віком від 65 років і більше такої оцінки дотримується 73%, то у віковій групі до 35 років ідеться про 36% (причому ці дані практично тотожні для прихильників і лівих, і правих політичних сил). Цікава картина, чи не так? Президент Речі Посполитої Кароль Навроцький постійно підкреслює значну та реальну небезпеку російської інвазії, але на нього – чи не головного нині речника правих сил – його електорат молодого віку, схоже, просто чхає. Ні, звісно, серед польських політичних сил є і відверто промосковські, але вони наче не мають такого значно впливу серед молодшого покоління. Чи мають?

Ізраїль найбільшою загрозою глобальній безпеці назвали 15% опитаних, США – 14%. Далі йдуть Китай та Іран – 3,6% та 2,1% відповідно. А тепер найцікавіше. Ізраїль назвали як загрозу насамперед представники молодого покоління: 27% опитаних поляків віком до 35 років вважають Мединат Ізраель (тобто Державу Ізраїль) головною загрозою для людства. А от серед тих, хто старше 55 років, таких лише 10%. На загал, на такій позиції стоять 27,5% польських правих, 9% лівих та 6% центристів. Тобто скільки б Навроцький не заявляв про підтримку Трампа, скільки б адміністрація президента США не солідаризувалася з Навроцьким і польськими правими, антисемітизм у Речі Посполитій традиційно культивується цими правими. А те, що йдеться саме про антисемітизм, гадаю, не варто сумніватися. А от щодо США ситуація теж цікава. Серед молодих поляків сприймають США як основну загрозу світові 24,5% респондентів, тоді як серед літніх – лише 10%. Поділ за політичними симпатіями, на перший погляд, класичний: 26% опитаних лівих, 18% центристів і 6% правих вбачають у Штатах таку загрозу.

Який підсумок можна зробити? По-перше, вражає нездатність поляків побачити загрозу для глобальної безпеки з боку тоталітарних Китаю й Ірану. По-друге, на оцінку загрози з боку США лівими та центристами, вочевидь, уплинула політика Трампа. По-третє, поляки правих політичних поглядів перебувають під очевидним впливом США щодо оцінки загрози з боку Росії, але водночас ігнорують позицію Трампа щодо Ізраїлю. Нарешті, в суміші майбутня Польща (якщо взяти до уваги лише осіб, молодших за 35 років) має у разі посилення правих високі шанси перетворитися на такий собі коктейль із Угорщини Орбана та Білорусі Лукашенка, як би абсурдно він не виглядав. Із усіма відповідними наслідками для польської нації та держави. Не випадково ж Навроцький публічно підтримав перед виборами в Угорщині Орбана, попри відверто проросійську позицію останнього, а разом із тим заблокував одержання від ЄС дуже великих грошей для швидкого посилення обороноздатності Речі Посполитої. А Лукашенко. пишуть, із чиєїсь намови збирається з візитом до Вашингтону. Jeszcze Polska nie zginęła?