Молния чуть не убила двух мужчин: видео момента удара

В Бразилии молния чуть не убила двух мужчин, которые снимали во время грозы.

Инцидент произошел в Серра-ду-Купим, сообщает Daily Mail. Удар удалось снять на телефон (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда я увидел солнце и дождь с одной стороны, я решил снять видео, чтобы показать, насколько велик Бог, и показать такую ​​прекрасную природу", – рассказал пострадавший мужчина.

Ему и его другу посчастливилось сбежать без травм после попадания молнии.

"Мы почувствовали толчок и упали на пол. На меня полетел гравий. Мы были ошеломлены и одновременно врезались в машину. Я считаю, что удар привлек мой мобильный телефон", – отметил мужчина.

Удар мог привлечь телефон. dailymail.co.uk

Молния попала в мужчин. dailymail.co.uk

Удар молнии в Бразилии. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на пляже бразильского города Сан-Паулу в местную 25-летнюю жительницу попала молния. Пострадавшая в тяжелом состоянии была срочно госпитализирована.