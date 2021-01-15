Молния чуть не убила двух мужчин: видео момента удара

Карина Бондаренко Мир 02:40, 15.01.2021 Обновлено: 04:21, 15.01.2021

В Бразилии молния чуть не убила двух мужчин, которые снимали во время грозы.

Инцидент произошел в Серра-ду-Купим, сообщает Daily Mail. Удар удалось снять на телефон (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда я увидел солнце и дождь с одной стороны, я решил снять видео, чтобы показать, насколько велик Бог, и показать такую ​​прекрасную природу", – рассказал пострадавший мужчина.

Ему и его другу посчастливилось сбежать без травм после попадания молнии.

"Мы почувствовали толчок и упали на пол. На меня полетел гравий. Мы были ошеломлены и одновременно врезались в машину. Я считаю, что удар привлек мой мобильный телефон", – отметил мужчина.

Удар мог привлечь телефон.
dailymail.co.uk
Молния попала в мужчин.
dailymail.co.uk
Удар молнии в Бразилии.
dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на пляже бразильского города Сан-Паулу в местную 25-летнюю жительницу попала молния. Пострадавшая в тяжелом состоянии была срочно госпитализирована.

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