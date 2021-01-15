Блискавка ледь не вбила двох чоловіків: відео моменту удару

Карина Бондаренко Світ 02:40, 15.01.2021
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