Молдова и, возможно, Румыния: Макрон предупредил, что Путин пойдет дальше, если его не остановить

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил убеждение, что если никто не остановит российского диктатора Путина, тот после Украины "пойдет дальше". Он предупредил, что Россия представляет экзистенциальную опасность для всей Европы.

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В то же время лидер европейской страны в контексте войны в Украине сказал: "За четверть полуночи, но у нас все еще есть преимущество". Об этом говорилось в его интервью La Tribune Dimanche от 1 марта.

По словам Макрона, он работает над диалогом между Украиной и США, несмотря на "столкновение" между двумя главами государств в пятницу в Белом доме. И он назвал ошибкой то, что Дональд Трамп теперь, похоже, больше стремится заключить перемирие с Путиным, чем проявить уважение к старым ценностям Америки.

"Конечно, мы все согласны заключить мир. Но не может быть справедливого и крепкого мира, если Украина будет брошена на произвол судьбы. Если Вашингтон согласится подписать соглашение о прекращении огня без каких-либо гарантий безопасности для Украины, его геостратегический потенциал сдерживания в отношении России, Китая и других стран исчезнет в тот же день", – убежден Макрон.

Он подчеркнул, что амбиции республиканца неуместны, потому что Россия при диктаторе Путине более чем когда-либо представляет экзистенциальную опасность для Европы.

"На наших границах стоит чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия. Она проводит террористические акции и масштабные кампании по дезинформации здесь, в Европе. Если никто не остановит главу Кремля, он обязательно пойдет на Молдову, а возможно и дальше, в Румынию", – заявил лидер Франции.

Он призвал не ошибаться с определением, кто на самом деле является врагом, потому что "на карту поставлена наша безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 6 марта, состоится специальный саммит лидеров ЕС, посвященный вопросам европейской безопасности, а также последующей поддержки и гарантий безопасности для Украины. На нем должны рассмотреть критически важный и давно отложенный вопрос построения европейской оборонной архитектуры.

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