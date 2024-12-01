'Могут найти другого лоха': Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-й пошлиной

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ) 100-процентной пошлиной, если они создадут собственную валюту, которая заменила бы американский доллар. Также он предупредил эти государства о возможности потерять важный рынок сбыта.

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Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. "Идея о том, что страны БРИКС пытаются уйти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем за этим, уже в прошлом", – подчеркнул он.

Политик требует, чтобы страны БРИКС обязались не создавать новую собственную валюту и не поддерживать любую другую валюту для замены доллара США.

"Иначе они столкнутся со 100%-й пошлиной, и им следует ожидать, что они попрощаются с рынком сбыта в замечательной экономике США. Они могут пойти найти другого "лоха!" Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле", – заявил Трамп.

Он добавил, что любая страна, которая попытается это сделать, "может попрощаться с Америкой".

Как известно, доллар США является наиболее используемой валютой в мировом бизнесе и торговле. Однако страны БРИКС, в частности Россия и Китай, призвали блок пересмотреть статус доллара и создать собственную валюту. Такое предложение было представлено на прошлогоднем саммите БРИКС в Южной Африке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп пригрозил объявить торговую войну Европейскому Союзу. Он заявил, что США могут увеличить пошлины на товары из ЕС до 100-200%.

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