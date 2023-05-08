Могла помогать РФ обходить санкции: США начали расследование по криптобирже Binance
Министерство юстиции США проводит расследование, связанное с возможной причастностью криптовалютной биржи Binance к обходу санкций США. Предполагается, что биржа могла помогать россиянам переводить средства, несмотря на ограничения.
Об этом сообщает Bloomberg. Binance заявляет, что она строго соблюдает все финансовые санкции, включая американские и международные.
Расследование, проводимое отделом национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на возможную причастность Binance к обходу финансовых санкций США. Существует предположение, что крупнейшая криптовалютная биржа в мире помогала россиянам переводить средства, несмотря на наложенные на Россию санкции, включая те, которые были связаны с вторжением в Украину.
Источник сообщает, что Binance в настоящее время ведет переговоры с Министерством юстиции США по жалобам на то, что биржа была использована для обхода санкций в отношении Ирана. В своем заявлении компания утверждает, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", – говорится в заявлении компании.
Binance утверждает, что в соответствии с ее протоколами каждый клиент должен пройти проверку, которая включает в себя контроль страны проживания и личную идентификацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) и ЕС намерены усилить давление на экономику России. Для этого разрабатывается новый пакет санкций, ключевой целью которого является закрытие лазеек в ранее введенных ограничениях. Т.е. партнеры Украины намерены сделать невозможным обход действующих санкций.
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