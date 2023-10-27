'Мне придется ответить'. Нетаньяху признал ответственность за неготовность к атаке ХАМАС: когда ждать операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал свою ответственность за то, что страна оказалась не готова к нападению террористов ХАМАС 7 октября. Он уверил, что случившееся "будет расследовано до последней детали", а все ответственные за провал, включая его, будут отвечать за свои действия.

Однако случится этот "разбор полетов", по словам Нетаньяху, лишь после завершения войны, сейчас же перед Израилем стоит главная задача – победить и разгромить ХАМАС. Заявление главы израильского правительства цитирует The Jerusalem Post.

С признанием собственной ответственности за то, что 7 октября ХАМАС застал Израиль врасплох, что привело к огромному количеству жертв среди мирных жителей, Нетаньяху выступил 25 октября.

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Он назвал день нападения террористов "черным днем" в истории Израиля.

"Этот провал будет расследован до последней детали. Каждый должен будет дать ответы. В том числе и я", – сказал израильский премьер.

Ранее свою ответственность за то, что случившееся стало возможным, взяли на себя министр обороны Израиля Йоав Галант и другие представители высшего военного руководства страны.

В своем заявлении Нетаньяху также отметил, что расследование и поиск ответственных за кровавое нападение ХАМАС начнется лишь после завершения войны. Сейчас же, подчеркнул он, Израиль должен сосредоточиться на достижении главной цели – победы.

"Как премьер-министр я несу ответственность за обеспечение будущего страны, и сейчас моя роль заключается в том, чтобы привести государство Израиль и народ к сокрушительной победе над нашими врагами. Пришло время объединить усилия ради одной цели – двигаться вперед к победе", – сказал Нетаньяху.

В свое время ответственность за принятые в ходе войны Судного дня решения и допущенные при этом ошибки понесла легендарная Голда Меир. На момент нападения Египта и Сирии на Израиль, начавшегося 6 октября 1973 года, она семь месяцев находилась на посту премьер-министра.

В той войне Израиль победил, потеряв свыше 2700 человек – и Меир поставили в вину то, что она, послушавшись военных экспертов, не подтянула резервные войска, которые могли спасти положение. Поэтому израильтяне обвиняли ее в том, что победа была достигнута слишком дорогой ценой. Сама Меир, как упоминали ее биографы, также корила себя за это до самой смерти.

Как бы то ни было, несмотря на победу своей партии, она не смогла сформировать правительство и 10 апреля 1974 года вынуждена была уйти в отставку, передав свой пост Ицхаку Рабину.

Согласно последним данным израильской стороны, с момента нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1400 израильтян, еще более 5400 человек получили ранения. Количество подтвержденных заложников, которых террористы забрали с собой в сектор Газа, составляет 229 человек, среди них как граждане Израиля, так и иностранцы.

При этом боевики продолжают атаковать израильскую территорию ракетами, а армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. В ЦАХАЛ уверяют, что атакуют исключительно объекты, связанные с террористами. За последние сутки, согласно заявлению спикера израильской армии, сделанному утром 27 октября, накануне были поражены свыше 250 таких объектов.

Также в ЦАХАЛ уверяют, что вечером 26 октября ликвидировали командира батальона ХАМАС "Западный Хан Юнис" Мадхата Мубашера.

Также армия Израиля продолжает ждать приказа о начале наземной операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ еще в начале недели заявили, что полностью готовы к ее проведению. И считают, что для достижения целей Израиля в войне против ХАМАС эту операцию необходимо начать как можно быстрее.

Однако пока время начала наземной операции в секторе Газа остается загадкой. Среди возможных причин промедления называют надежды освободить из плена ХАМАС гражданских заложников: посредником в переговорах с террористами выступает Катар. По данным СМИ, отложить начало наземной операции Израиль убеждают США.

Накануне министр обороны Йоав Галлант в очередной раз подтвердил, что наземная операция надвигается, и поклялся выиграть войну, заявив, что от этого во многом зависит будущее Израиля на ближайшие десятилетия, пишет The Times of Israel.

"Военные также опровергли сообщения о том, что Израиль собирался согласиться на поставку топлива в осажденный палестинский анклав в обмен на освобождение многих заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ в течение нескольких недель готовил полномасштабное вторжение, направленное на искоренение правящей в Газе террористической группировки после ее кровавого нападения 7 октября на юге Израиля. Они нанесли удары по сектору в беспрецедентных масштабах, чтобы устранить потенциальную угрозу наземным войскам, как только будет наконец отдан приказ", – отмечено в сообщении издания.

Израильские военные также признают, что в ходе наземной операции армия Израиля может понести значительные потери.

В то же время издание NYT сообщило, что Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в секторе Газа, разработанный ЦАХАЛ. По словам источников издания, он ожидает единодушного одобрения операции чрезвычайным правительством.

"Военное руководство уже окончательно разработало план вторжения, но Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его – отчасти потому, что он хочет единогласного одобрения со стороны членов военного кабинета, который он сформировал после нападения 7 октября, сообщили на условиях анонимности два собеседника, присутствовавшие на заседаниях кабинета министров", – пишет издание.

Подобную нерешительность, отмечает NYT, аналитики объясняют тем, что Нетаньяху, который и так в значительной степени потерял доверие израильского общества, "боится, что его обвинят в случае провала операции", если он примет решение единолично.

Напомним, ранее стало известно, что США нанесли удары по двум объектам в Сирии в ответ на атаки против американских баз. В Пентагоне отметили, что считают, что за этими атаками стоит Иран, и предупредили: несмотря на то, что США не хотят оказаться втянутыми в боевые действия, американские военные будут жестко реагировать на любые атаки и угрозы со стороны КСИР и связанных с ним группировок.