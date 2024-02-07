МКС выступает против специального трибунала за военные преступления РФ и блокирует усилия Украины – The Guardian

Международный уголовный суд (МКС) в Гааге, Нидерланды блокирует попытки Украины по созданию специального международного трибунала, который мог бы судить руководство России за военные преступления в Украине. Там утверждают, что не имеют юрисдикции по РФ, поскольку она не является участницей Римского устава.

Хотя в то же время МКС может выдвигать обвинения стране-агрессорке, в частности, в похищении детей. "Виновных" в затягивании процесса назвал ведущий сторонник создания международного трибунала Филипп Сэндс, пишет The Guardian.

Он обвинил Карима Хана, прокурора МКС и некоторых неназванных судей в том, что они противостоят созданию специального трибунала не по принципиальным соображениям, а из-за борьбы за собственные интересы.

В материале говорится, что украинцы выразили разочарование задержками и призвали Великобританию взять на себя лидерство в этом вопросе.

В то же время, по словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" – США, Великобритания и Франция нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

Кроме того, существуют и другие сложности с убеждением ООН создать такой трибунал или поддержку сообщества стран для его создания. Альтернативой может стать создание трибунала Советом Европы на основе многостороннего договора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армения с 1 февраля официально присоединилась к Римскому уставу, на основании которого учрежден Международный уголовный суд в Гааге. Таким образом, республика должна будет арестовать российского президента Владимира Путина, если он появится на ее территории.

– 31 января Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку должным образом не расследовала финансовую поддержку сепаратистов 2014 года. В то же время, он не назначил компенсации, как того требовала Украина.

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