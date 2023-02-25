''Мирный план'' Китая вызвал разочарование у российских элит, особым ''ударом'' стали три пункта – СМИ

"Мирный план", представленный Китаем в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины, стал большим разочарованием для российских элит, особенно три его пункта. От своего главного стратегического партнера россияне ожидали другого.

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На такой момент обратил внимание автор Telegram-канала "Досье шпиона". Он напомнил, что накануне в России с визитом побывал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В Москве тщательно готовились к визиту столь важного гостя и по его результатам надеялись, что план лидера КНР Си Цзиньпина будет не чем иным, как "миром на условиях России при поддержке Китая".

Однако, констатировал автор канала, оказалось иначе. По его словам, особое разочарование у россиян вызвали три пункта китайского документа:

– пункт № 9 относительно содействия экспорту зерна. Китай ясно дал понять, что вопросы собственной продовольственной безопасности для них важнее, чем интересы России, отметил автор канала. Роль Украины в этом колоссальна. Например, 61% подсолнечного масла потребляемого Китаем – украинский импорт. Так же, 26% ячменя и 51% кукурузы. На сегодняшний день, альтернативы для Китая нет, поэтому таких рисков Си не допустит.

– Пункт № 8 – снижение стратегических рисков. Применение ядерного оружия не допускается – мгновенный ответ на решение диктатора Путина о приостановлении действия договора "по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (т.н. СНВ-3).

– Пункт № 1 – уважение к суверенитету всех стран. Китай ясно дал понять, что "манипулировать территориями" он не позволит. Здесь автор канал выделил несколько моментов на которые следует обратить внимание:

– Китай не признал легитимность присоединения "новых территорий" в состав РФ;

– Китай не признал легитимность "ЛНР/ДНР";

– Китай не признал Крым российским.

Напомним: 24 февраля в Китае обнародовали свой "мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.

"Мирный план" Китая прокомментировал президент США Джо Байден. Он назвал инициативу Пекина выгодной только для Москвы. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал "мирный план" Китая. Он выразил надежду на то, что Пекин будет на стороне Украины, то есть на стороне справедливого мира. В частности в этом плане обязательно должен быть пункт о полном выводе российских оккупационных войск с украинских территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона намерена детально изучить "мирный план" Китая, но нас уже не устраивает как минимум один пункт документа – что касается "односторонних санкций", поскольку они являются очень важным инструментом;

– в НАТО и Европейском Союзе на предложения Пекина отреагировали сдержанно. Скепсис у Запада вызывает, в частности, тот факт, что Китай так и не осудил агрессию РФ против соседнего независимого и суверенного государства, и при этом, похоже, уже выбрал сторону конфликта.

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