В НАТО и ЕС отреагировали на ''мирный план'' Китая для Украины: нет большого доверия

Китай озвучил свой "мирный план" для завершения войны России против Украины. В НАТО и Европейском Союзе на предложения Пекина отреагировали сдержанно.

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Скепсис у Запада вызывает, в частности, тот факт, что Китай так и не осудил агрессию РФ против соседнего независимого и суверенного государства, и при этом, похоже, уже выбрал сторону конфликта. Об этом пишет Reuters.

Издание приводит реакцию на "мирный план" Китая со стороны Североатлантического альянса. Так, в пятницу, 24 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с достаточно сдержанным заявлением.

Он подчеркнул: посреднические потуги Пекина вряд ли могут пользоваться большим доверием.

"У Китая нет большого доверия, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину", – сказал он в общении с журналистами.

При этом Столтенберг напомнил, что всего за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину Пекин и Москва подписали соглашение о "безграничной дружбе".

Об этом договоре упомянула и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Этот документ, по ее мнению, лучше всяких слов показывает, на чьей стороне стоит Пекин.

"Вы должны видеть их на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай уже принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед вторжением", – отметила глава Еврокомиссии.

По ее мнению, на деле Китай разделяет не все предложения мирного плана, а лишь некоторые принципы.

"Поэтому мы, конечно, рассмотрим принципы, но мы рассмотрим их на фоне того, что Китай занял определенную сторону", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее стало известно, что Китай обнародовал свой "мирный план" относительно войны России против Украины. Документ, содержащий 12 пунктов, 24 февраля появился на сайте министерства иностранных дел Китая.

В своем "мирном плане" Пекин призывает к прекращению боевых действий (и в то же время отмечает необходимость соблюдения законов и обычаев войны и "основных прав" военнопленных). Украина и Россия, считают китайцы, должны возобновить переговоры.

Пекин также настаивает на снятии санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа, и отказе от "менталитета холодной войны". Под последним пунктом в Китае подразумевают отказ от обеспечения безопасности региона "путем усиления или расширения военных блоков".

В то же время в Пекине заявили, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть сохранены и акцентировали внимание на недопустимости использования ядерного оружия.