'Мирный план африканских стран': Россия пытается отсрочить свое поражение

Недавно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил с заявлением о том, что ЮАР и ряд других африканских стран, среди которых Египет, Замбия, Конго, Сенегал и Уганда, предлагают мирную инициативу, направленную на прекращение войны в Украине. Делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить свой мирный план, о чем было доложено на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Кейптауне 16 мая.

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Президент ЮАР общался с лидерами Украины и России

По словам главы ЮАР, "эта миротворческая миссия будет способствовать разнообразным другим миссиям, чтобы приблизить конец этого конфликта". Также Сирил Рамафоса сообщил, что 12 и 13 мая беседовал с президентами Украины и России, которые согласились принять миссию африканских представителей по мирной инициативе. По мнению лидера Южно-Африканской Республики, он может повлиять на Россию, учитывая тесные отношения обеих стран в рамках объединения БРИКС. Он говорит, что в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне знают о мирном плане африканских стран, а запросы о посреднической роли ЮАР в российско-украинской войне поступали ему еще в марте 2022 года.

Позиция США: условия мира – только с учетом интересов Украины

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, в свою очередь, подчеркнул, что мирные инициативы африканских стран должны быть согласованы с украинской стороной и основываться на Уставе ООН. "Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, если его можно считать надежным, выполнимым и устойчивым. И чтобы эти три вещи имели место, это все должны поддержать президент Зеленский и украинский народ", – отметил представитель Белого дома. Соответственно, по сообщениям украинских СМИ, в телефонном разговоре 13 мая Владимир Зеленский призвал Сирила Рамафосу поддержать украинскую формулу мира и присоединиться к ее реализации. По словам представителя президента Украины, "Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации".

Россия притворяется, что не осведомлена о деталях плана, созданного в ее интересах

С другой стороны, по данным испанских СМИ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в присущей ему манере заявил, что "Россия не в курсе деталей "мирных предложений", выдвинутых африканскими странами по завершению войны в Украине, но готова их изучить, когда увидит на бумаге". Есть и другие мирные инициативы, инициативы Бразилии, президента Южной Африки, в обоих случаях мы откликнулись на призывы наших латиноамериканских и африканских друзей и готовы изучить их предложения, но пока, в отличие от наших китайских соседей, мы не получили никаких документов от бразильцев. или африканцев", – сказал он. Понятно, что российские официальные лица продолжают безуспешные попытки любым путем легитимизировать или заморозить территориальные захваты украинских земель, для чего блокируют любые инициативы, где есть намеки на вывод российских войск из оккупированных областей Украины. Поэтому Кремль заявляет, что не осведомлен о деталях плана, хотя всем понятно, что он состоит именно из пророссийских нарративов.

G7 не признает кулуарные договоренности в обход Украины

По итогам саммита "Большой семерки" была озвучена консолидированная позиция, в соответствии с которой страны G7 фактически исключают посредничество Китая, Ватикана и африканских лидеров по Украине, соглашаясь с позицией США о необходимости переговорного процесса исключительно между Россией и Украиной. Поэтому и мировая пресса отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский во время визита на саммит достиг согласованной позиции о невозможности кулуарных договоренностей России с третьей стороной без участия Украины. Официальная позиция Украины, которую поддерживают участники G7, – мирные переговоры невозможны, пока российские войска находятся на украинской земле.

Следовательно, можно заключить, что тайные сторонники Кремля, на этот раз Южно-Африканская Республика, в очередной раз продемонстрировали малоэффективные шаги в рамках "мирных инициатив", которые очень далеки от реальности и признания интересов Украины и норм международного права. Неожиданная и очень показательная активность президента Рамафосы в дипломатической сфере – это попытка смягчить резонанс от реальных обвинений ЮАР в поставках оружия России и проблем вокруг ордера МУС на арест Путина.

Консолидированная позиция Украины и других цивилизованных стран мира состоит в достижении мира в первую очередь путем полного вывода российских войск с территории нашего государства. Поэтому все мирные инициативы африканских стран, Китая или даже Ватикана, не предусматривающие выполнение этого условия, следует рассматривать как помощь преступному путинскому режиму в легитимизации оккупации украинских территорий, что абсолютно недопустимо.