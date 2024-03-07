Мирное время завершилось, мы живем в предвоенную эпоху, – Туск

Европа живет уже не в мирное время, а в предвоенную эпоху. В некоторых странах, таких как Украина, полномасштабная война уже началась.

С соответствующими заявлениями 7 марта на съезде Европейской народной партии в Бухаресте (Румыния) выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он призвал коллег "поверить в свои силы" и предпринять решительные действия в оборонном секторе ЕС, передает Rmf24.

"Мирное время завершилось, послевоенное время прошло. Мы живем в новое время – в предвоенную эпоху. Для некоторых наших братьев это уже даже не предвоенная эра, а период полномасштабной войны в ее жесточайшем измерении", – подчеркнул политик.

По его мнению, Европа больше не может жить в иллюзиях. "Никто не снимет с нас ответственности за борьбу за нашу безопасность и будущее. Мы сами являемся лучшим гарантом нашей безопасности и нашего единства", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что у ЕС "экономический, финансовый, демографический и моральный" потенциал больше, чем у "тех, кто на нас нападает".

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Туск сказал, что все высказанные кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявления следует рассматривать "очень серьезно". Он убежден, что Европа должна принимать решения ради собственной безопасности.

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