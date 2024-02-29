Туск: слова Путина следует воспринимать всерьез, Европа должна принимать решение

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что все высказанные кремлевским диктатором Владимиром Путиным заявления следует рассматривать "очень серьезно". Он убежден, что Европа должна принимать решения для собственной безопасности.

Об этом сообщает Onet. Он отметил, что переход экономики России на режим войны и модернизацию путинской армии нужно воспринимать очень серьезно.

"Не только агрессивную риторику, но и озвученные Путиным решения по повышению самодостаточности России, переводу экономики в режим войны и модернизации вооруженных сил – к этому следует относиться совершенно серьезно", – сказал Туск.

По его словам, Европе следует понять, что гонка вооружений, которую Россия навязывает миру, должна вызвать пробуждение Запада и подготовку к военному противостоянию с возможными угрозами.

Он также подчеркнул, что Европейский Союз должен принять решения, которые сбалансировали бы военный потенциал России и сделали Европу более готовой к негативным сценариям.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля рассказал о небывалых экономических успехах РФ. По словам хозяина Кремля, Россия уже чуть ли не лидер глобальной экономики, который опережает по росту ВВП все развитые страны. Однако слова Путина традиционно оказались ложью, ведь на самом деле РФ сталкивается с серьезными экономическими проблемами, а граждане страны беднеют.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих издержек на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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