Мир встречает 2021 год! Самый ожидаемый праздник в фото и видео. Онлайн

В ночь на 1 января Украина встречает Новый год 2021. И пока украинцы завершают последние приготовления к нему, в некоторых странах праздник уже встречают, в других он наступит на несколько часов позже, а еще в некоторых его отмечать не будут.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кто и как в мире раньше и позже всех встретит самый ожидаемый праздник, который в этом году проходит в условиях пандемии и строгих карантинных запретов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL следит за празднованием Нового года в мире онлайн:

08:00 – Известные политики, представители правительства, общественные деятели и военные начали поздравлять украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым еще задолго до праздника. Например, премьер-министр Денис Шмыгаль представил приветственный видеоролик 30 декабря.

"Рождество и Новый год – это время традиций и приятных воспоминаний. Желаю каждому украинцу в Новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой", – отметил он.

09:00 – Веселого Нового года и счастливого Рождества пожелал землякам и командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев:

"По давней украинской традиции, начало Нового года и рождественские праздники играют роль своеобразного ориентира на будущее, поэтому от имени Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины и себя лично желаю вам встретить Новый 2021 с улыбкой и оптимизмом, удвоенными силами и энергией. Пусть Бог и судьба дарят вам крепкое здоровье, осуществление всех замыслов и планов, берегут от невзгод и бед. Пусть новогодние и рождественские праздники наполнят добром и любовью ваши сердца. Желаю каждому, побратимы, простого человеческого счастья в кругу родных и близких. Ведь именно в своих семьях мы находим внутренний источник жизненной энергии. И праздники нынешние – семейные и уютные. Пусть всегда будет так для всех нас".

10:00 – Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН в Демократической Республике Конго поздравили земляков и свои семьи с Новым годом и Рождеством Христовым:

12:00 – Учитывая существование на Земле часовых поясов Новый год 2021 во все страны мира приходит по очереди. Страной, которая первой встретила этот праздник, стала Республика Кирибати на островах Лайн в Тихом океане. Это государство разделено на три часовых пояса, и в самой восточной части Новый год встречают первыми на Земле. По киевскому времени это произошло 31 декабря в 12:00.

12:10 – Известно, что одними из первых Новый год встречают также жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии, и островного государства Тонга.

Так, в Окленде (Новая Зеландия) толпы людей 31 декабря 2020-го собрались на концерт к Новому году. Они совсем не придерживались социальной дистанции и ношения масок.

Толпы людей на концерте во время празднования Нового года 31 декабря 2020 в Окленде, Новая Зеландия

Праздничный Окленд

Празднование Нового года в Окленде

12:15 – Стало известно, сколько потратили на праздник города Украины. Так, с крупнейшим в стране размахом Новый год решили отпраздновать в Мариуполе Донецкой области, где на это выделили из бюджета 12,3 млн грн. Самым дорогим праздник в расчете на одного жителя, по 108 грн с каждого, выйдет для жителей Бучи на Киевщине. Тогда как самым дешевым Новый год станет для жителей Львова, Хмельницкого, Ривне, Ивано-Франковска и Херсона, где празднование будет стоить менее 1 грн на одного человека.

Расходы городских советов 18 населенных пунктов на новогодние и рождественские праздники посчитало общественное движение "Честно". В целом украинские города выделили на новогодние праздники такие суммы:

Днепр – 5 млн грн;

Луцк – более 1 млн грн;

Сумы – более 1 млн грн;

Житомир – 841 тыс. грн;

Черновцы – 738 тыс. грн;

Запорожье – 610,1 тыс. грн;

Чернигов – 605 тыс. грн;

Винница – 490 тыс. грн;

Кропивницкий – 336 тыс. грн;

Ужгород – 216 тыс. грн;

Львов – 174 тыс. грн;

Ивано-Франковск, Полтава, Ривне, Хмельницкий и Херсон – менее 200 тыс. грн.

12:25 – В столице Индии Нью-Дели и других крупных городах 31 декабря как раз был введен комендантский час в ночное время для предотвращения новой волны коронавируса. Люди же решили по-праздничному украсить рынки в канун праздника. В Индии Новый год наступит в 20:30.

Украшенный рынок перед Новым годом в Нью-Дели 31 декабря 2020 года

Празднование Нового года на фоне пандемии в Нью-Дели

12:35 – В Турции дайверы совершили погружение под воду с пляжа Гурпинар в районе Бейликдюзю Стамбула, желая нового года "без пандемии". Турция празднует его приход в одно время с Украиной.

Дайвинг на Новый год "без пандемии" в Стамбуле

Дайверы готовятся к погружению под воду с пляжа Гурпинар в Стамбуле, 31 декабря 2020 года

13:00 – 2021 год начался в самой Новой Зеландии и в Антарктиде.

Новая Зеландия встретила Новый 2021 год

13:45 – Выяснилось, что в Украине Новый год в поездах будут встречать более 5400 пассажиров. Всего в эти праздничные сутки курсировать будут 60 пассажирских поездов, сообщает сайт "Укрзалізниці". Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

14:00 – По киевскому времени праздник пришел на Дальний Восток России, в частности на Камчатку.

Встреча Нового года во Владивостоке, Россия

Встреча Нового года во Владивостоке

14:30 – 2021 год наступил в Австралии. Люди празднуют его на улице, несмотря на действие карантина.

Новый год празднуют австралийцы

Австралийцы празднуют Новый год

Новый год встретили австралийцы

Новогодний фейерверк в Сиднее, Австралия

15:00 – В Токио (Япония) люди начали праздновать новогоднюю ночь на фоне пандемии коронавируса. Полицейские перекрыли несколько улиц и следят за соблюдением карантинных ограничений.

Празднование Нового года в Токио

15:40 – В сети появилось много фото с городов Австралии, Новой Зеландии и других, где жители уже встретили Новый 2021 год:

Толпы людей во время празднования в Окленде, Новая Зеландиня, и австралийского Нового года в последние часы 2020-го

Праздничные украшения, выставленные возле универмага в столице Южной Кореи dailymail.co.uk

Группа друзей, одетых в сомбреро, направляется в город Сидней на прощание с 2020 годом dailymail.co.uk

Группа людей в очереди без социального дистанцирования и масок во время празднования Нового года, Мельбурн, Австралия

Празднование Нового года в Сиднее, Австралия, полиция патрулирует тихую Круговую набережную в канун Нового года, поскольку сиднейцам предлагалось наблюдать за фейерверками из дома

Новогодние вечеринки в Сиднее, Австралия

16:50 – В Сиднее, где уже наступило 1 января, устроили грандиозный фейерверк. Примечательно, что площадь у гавани возле Сиднейского оперного театра в это время была почти пустовала. В связи с новой вспышкой COVID-19 обычно 12-минутное пиротехническое представление сократили до семи минут. А вот в Мельбурне фейерверки встречали толпами – на фото видно, что о никакой социальной дистанции и масках там речи не идет.

Новогоднее шоу фейерверков в Сиднее, Австралия

Празднование Новго года в Мельбурне, Австралия

17:00 – Примерно в это время по Киеву праздник пришел на Дальний Восток России, в частности на Камчатку. После чего встретит его и Австралия – примерно в 14:30-15:00.

Уже около 17:00 по Киеву Новый год придет на Дальний Восток – в Японию, Южную Корею и КНДР, в 18:00 – в Китай, а в 19:00 – в Индонезию.

Праздничная улица в Ванкувере, Канада

В 20:00 по киевскому времени праздника дождутся в Бангладеше и на Шри-Ланке, в 20:15 – в Непале, а в 20:30 – в Индии.

В Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане Новый год начнется, когда в Украине будет 21:00. В 21:30 его встретят в Афганистане, а в 22:00 – в Армении, Азербайджане и Грузии.

И уже через 12 часов после начала 2021 года на островах Кирибати он достигает Украины. Одновременно с нами этот праздник отмечают Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Через 12 часов после начала 2021 года на островах Кирибати он достигает Украины

Центральной и Западной Европы Новый год дойдет уже через час, а Великобритании и Португалии – через два часа после Киева.

Следующие в последовательности – Северная и Южная Америки. Так, в 4:00 1 января по киевскому времени Новый год начнется в Бразилии, а в 5:30 – в Канаде (на самом восточном острове Ньюфаундленд).

В Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве 2021 год наступит в 7:00 по Киеву, а в последнюю очередь – в 13:00 1 января по киевскому времени – он начнется в государстве Самоа.

17:44 – На "малой родине" коронавируса в китайском городе Ухань готовятся к встрече Нового года. Все люди в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдает.

Ухань готовится к встрече Нового года Reuters

8 стран, которые не празднуют Новый год 1 января

Новый год 1 января празднуют не во всех странах, причем в некоторых он даже запрещен законом:

Новый год в Израиле называется Рош ха-Шана и отмечается по лунному календарю в конце сентября – начале октября. 1 января в стране является обычным рабочим днем.

В Саудовской Аравии празднование Нового года 1 января запрещено законом. Полиция "Аль Мутава" следит, чтобы в продаже не было новогодней атрибутики, а на улицах не проводились какие-либо мероприятия. Государство строго следует религиозным предписаниям и отмечает Новый год в день весеннего равноденствия 21 марта.

Хотя Новый год, который наступает 1 января, в Китае признан официальным государственным праздником, празднуют его в другую дату – второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, то есть в январе или феврале. Традиционно начало года отмечают массовыми фестивалями и шествиями, фейерверками, праздником фонарей и семейными застольями.

Яркий Ухань в канун Нового 2021 года

Иран использует Персидский календарь, согласно которому новый год наступает 22 марта, в праздник Новруз. Так же его отмечают в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

В Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год, который является национальным праздником и наступает 14 апреля. В этот день в парках страны проходят различные концерты и культурные мероприятия.

Из-за разнообразия культур и традиций в Индии Новый год отмечается в разное время. Официально праздник установлен на 22 марта, однако в штате Керала его празднуют 13 апреля, а на юге страны – в середине осени.

Новый год во Вьетнаме – Тет – празднуют по лунному календарю, в первый день первого месяца, – чаще всего он совпадает с китайским. Это самый большой и самый любимый праздник в стране, который может отмечаться целую неделю.

Хотя 1 января в Южной Корее является официальным выходным, более важным праздником здесь считается Соллаль – Корейский новый год, который отмечается в первый день лунно-солнечного календаря (обычно это начало февраля). Соллаль считается семейным праздником, во время которого корейцы наряжаются в национальную одежду, едят традиционную еду, встречают новогоднее солнце на берегу моря и чтят память предков.

Новый 2021 страны встречают в карантине

Ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников. В частности, локдаун введен в Италии и Польше. Также Швеция, которая ранее не прибегала к жестким мерам, усилила ограничения. В то же время в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.

Польша

С 28 декабря по 17 января в стране объявлен общенациональный карантин. По словам министра здравоохранения Адама Недзельского, в дополнение к уже действующим ограничениям закроют горнолыжные трассы, торговые центры и гостиницы. Работать будут только продуктовые магазины.

В новогоднюю ночь введут комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Италия

Правительство объявило общенациональный локдаун в стране во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.

Так, на территории Италии будут действовать ограничения "красной зоны", как это было в марте.

В стране в это время будет запрещено:

выходить из дома без необходимости;

выезжать из своего региона;

работать магазинам (кроме продуктовых и аптек);

работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).

В то же время останутся открытыми парикмахерские.

Также некоторые послабления возможны с 28 по 30 декабря и 4 января. Магазинам могут позволить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.

Швеция

Также ввели карантин в Швеции, в которой с начала пандемии жестких ограничений не было.

Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, впервые рекомендуется носить маски в общественном транспорте (ранее это касалось только медучреждений):

ограничат количество людей в магазинах, торговых центрах и спортзалах. Если это не будет эффективным, то заведения закроют;

работодателям рекомендовали позволить своим сотрудникам работать удаленно до 24 января;

до этой же даты будут учиться онлайн дети, старше 16 лет;

продажу алкоголя запретят после 20:00;

второстепенные общественные службы, находящиеся в подчинении государства, останутся закрытыми до 24 января. Это же касается бассейнов, спортивных центров и музеев.

Помимо этого:

Следовать этому общественность призывают власти многих стран, за соблюдением правил карантина там будут строго следить правоохранители:

во Франции 31 декабря около 100 тыс. полицейских и жандармов направят для "подавления" вечеринок и массовых собраний. Полицейские сосредоточатся на центрах городов и на наиболее уязвимых районах;

в Германии , которая находится частично в режиме изоляции, канцлер Ангела Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет пребывания на посту канцлера ФРГ. Министр здравоохранения Йенс Шпан в преддверии Нового года заявил, мол, ожидает, что в стране будет "самая тихая новогодняя ночь".

в Италии , как уже говорилось, с 22:00 начинается комендантский час, а до 7 января действует режим изоляции, поэтому итальянцы тоже будут встречать Новый год дома и смотреть праздничные программы по телевизору;

власти Нью-Йорка ( США ) закрыли Таймс-сквер, где традиционно проходят праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. В этом году трансляцию можно будет посмотреть онлайн или по телевизору;

в Израиле, где вступил в силу режим изоляции уже в третий раз за время пандемии, полиция также приготовилась к разгону стихийных вечеринок и собраний людей. За этим будут следить с дронов и вертолетов. Порядка 2 тыс. полицейских будут контролировать ситуацию. Они будут патрулировать улицы города и проверять адреса людей, которые в соцсетях упоминали о том, что планируют вечеринку.

Тем не менее, есть города, где у людей будет возможность выйти на улицу в новогоднюю ночь, пишет "Интерфакс-Украина". Ожидается, что в Дубае тысячи человек посмотрят фейерверки и лазерное шоу в Бурдж-Халифе. Всех их зарегистрируют с помощью QR-кодов, обязательным будет ношение маски. В Бейруте власти перенесли комендантский час на 3:00, а бары, рестораны и ночные клубы вновь откроются для посетителей в Новый год.

Украина

Отметим, что в Украине планы правительства по карантину остались пока неизменными. Локдаун, или "карантин зимних каникул", введут с 8 по 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право сделать ограничения безотлагательными, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что свойства коронавируса, обнаруженные после распространения нового "британского" штамма, увеличивают вероятность его передачи именно среди домашнего окружения. Поэтому украинцы должны позаботиться о том, чтобы отпраздновать новогодне-рождественские праздники безопасно для здоровья своего и близких. Ляшко дал советы по безопасному празднованию Нового года и Рождества в нынешних условиях.

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