В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Алеко Элисашвили: в чем его обвиняют. Видео

В Министерстве внутренних дел Грузии обнародовали кадры с задержанным лидером партии "Граждане" Алеко Елисашвили. Он также является одним из лидеров коалиции "Сильная Грузия".

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Об этом сообщает Telegram-канал Sova Грузия. Елисашвили обвиняют в нападении на члена партии "Грузинская мечта".

На видео видно, как двое полицейских ведут политика в наручниках под руки.

"По данным ведомства, Елисашвили предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного подпунктом "а" части 2 статьи 156 УК Грузии, предусматривающий преследование с применением насилия. Ему может грозить до трех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 декабря в одной из аптек на улице Костава Елисашвили напал и оскорбил члена "Грузинской мечты" А. Б., 1954 года рождения. Инцидент произошел из-за его партийных взглядов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии, где не утихают протесты, начали задерживать лидеров оппозиции. В среду, 4 декабря, полиция провела обыски в офисах оппозиционных политических партий и в домах активистов. Самих протестующих задержали.

В частности, представители МВД пришли в офисы партий "Национальное движение", "Горчи-Дроа", "Новая", а также в квартиру администратора популярной Facebook-группы Daitove. Эта группа стала одной из ключевых площадок для координации протестов и поддержки митингующих.

Среди задержанных – лидер политической силы "Коалиция за перемены" Ника Гварамия и его соратник Гела Хасая.

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