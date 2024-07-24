'Мир стал бы значительно опаснее': кандидат в вице-президенты от Гаррис раскритиковал Трампа и Венса за их позицию по отношению к Украине

Американский сенатор Марк Келли (демократ от Аризоны), претендующий на должность вице-президента США в президентской кампании Камалы Гаррис, подверг резкой критике Джей Ди Венса – кандидата на должность вице-президента от республиканцев, за его позицию в отношении Украины. Келли заявил, что Вэнс откажется от Украины в пользу России.

Видео дня

Об этом Марк Келли заявил 24 июля в коротком интервью Politico. Досталось от него и Дональду Трампу.

"Мне вполне понятно, что у вас есть Джей Ди Вэнс, который хочет полностью отказаться от Украины, и у вас есть Дональд Трамп, который в прошлом был достаточно пророссийским и поддерживал Владимира Путина так, как я никогда не ожидал от президента", – сказал Келли.

Он подчеркнул, что американцам предстоит сделать серьезный выбор. И в случае, если победят "эти ребята" (команда Трампа – Ред.), мир станет гораздо опаснее, отметил Марк Келли. При этом он называет Украину союзником США, а РФ – противником.

"Итак, еще раз, мы должны сделать серьезный выбор, и я был бы очень озабочен тем, что сделают эти ребята, отказавшись от союзника в пользу противника. И это был бы гораздо более опасный мир", – сказал Келли.

Издание отмечает, что оба сенатора – Келли и Вэнс, находятся на противоположных концах спектра в вопросе помощи Украине.

Будучи высокопоставленным членом сенатского комитета по вооруженным силам и бывшим пилотом ВМС, Марк Келли был ярым защитником Украины и принимал практическое участие в вопросе обучения украинских пилотов F-16 на базе ВВС Дэвис-Монтан в его родном штате Аризона.

Джей Ди Венс, ветеран Корпуса морской пехоты, напротив, является ярым противником помощи Украине, заявляя, что она продолжает кровавую войну, которую не может выиграть.

Келли на этой неделе посетил Международный авиасалон в Фарнборо в Англии. Он сказал, что использовал эту возможность, чтобы встретиться с дипломатическими и военными чиновниками США и обсудить, как помощь США в сфере безопасности помогла Украине противостоять двухлетнему вторжению России.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор от американского штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп избрал кандидатом на должность вице-президента, известен своими скандальными заявлениями в адрес Украины. Он голосовал против законопроекта о выделении Киеву дополнительной помощи по борьбе с Россией. Вэнс разделяет позицию Трампа о том, что помощь Киеву нужно уменьшить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!