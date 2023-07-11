'Мир еще не увидел последней главы этой драмы': в Белом доме намекнули на развитие истории с мятежом Пригожина

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является прямым вызовом авторитету российского диктатора Владимира Путина. И на этом не закончится – мир еще не увидел последнего действия этой драмы.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC. По его словам, удар, нанесенный по авторитету Путина "вагнеровцами" не окончательный и не последний.

"Я не думаю, что мы видели последнюю главу этой драмы", – сказал госсекретарь, намекая на развитие истории с мятежом Пригожина.

Американский дипломат назвал бунт Пригожина "подлинно экстраординарным", при этом он в очередной раз отметил, что это внутреннее дело России.

По словам Блинкена, Путин сам создал этих наемников и теперь пожинает то, что посеял.

"Мы находимся в том месте, где 16 месяцев назад Россия была на пороге Киева, столицы Украины. И вот буквально пару недель назад на пороге Москвы появились наемники, которых сам Путин создал", – сказал Блинкен.

Как писал OBOZREVATEL:

Институт изучения войны заявил, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина устроить переворот в России и может выиграть еще больше. Вероятно, "Вагнер" больше не сможет воевать против Украины, что снизит способность Москвы вести войну.

В ISW также считают, что кремлевский диктатор продолжает разрешать ЧВК "Вагнер" и ее владельцу Пригожину действовать в России. До сих пор нет признаков того, что власти страны-агрессора высылали или задерживали командиров, или рядовых боевиков среди "вагнеровцев", участвовавших в вооруженном бунте.

Представители Пентагона ранее заявляли, что новость о передвижении Пригожина по территории РФ после неудачного переворота может быть правдой.

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