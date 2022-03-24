Минобороны РФ отказалось от контактов с представителями Пентагона, попытки связаться игнорируют в течение месяца – WР

Марина Погорилко
Мир
3 минуты
1,4 т.
Минобороны РФ игнорирует звонки американских коллег
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

На протяжении последнего месяца Министерство обороны Российской Федерации неоднократно проигнорировало все попытки высшего оборонного и военного руководства США поговорить с коллегами. В результате две крупнейшие ядерные державы остаются в неведении относительно объяснений военных действий.

Как пишет Washington Post со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби, после вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым. Однако российские чиновники проигнорировали все попытки.

Остин и Милли хотели связаться с россиянами на фоне операции, которую Россия проводит у границ членов НАТО Польши и Румынии, в то время как США и их европейские союзники проводят операции по воздушной полиции над Балтийским морем и перебрасывают оружие и технику в Украину наземным транспортом.

Видео дня

Официальные лица считают, что контакты высокопоставленных военачальников необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации или путаницы.

"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступают в войну, потому что высшее руководство не может взять трубку и объяснить друг другу, что происходит", – добавил он.

Отмечается, что недавнее применение Россией гиперзвуковых ракет и другого современного оружия против целей на западе Украины подчеркнуло угрозу перерастания в более широкую конфронтацию.

"Россия наносит удары по целям на западе Украины, которые находятся недалеко от границы с членами НАТО, а ВВС Украины, судя по всему, продолжают действовать из этого региона, а значит, есть риск, что ее самолеты могут быть ошибочно приняты за самолеты НАТО через границу", – отметили чиновники США.

Как подчеркнул представитель министерства обороны США, телефонная линия – это не просто линия для жалоб и конфликтов, основной его целью является тактическое предотвращение просчетов, а также стратегическое взаимодействие.

"Всегда важно поддерживать стратегический уровень, чтобы четко сообщать о наших интересах и лучше понимать их интересы. Когда на этом уровне нет связи, их наихудшие предположения, часто основанные на плохой информации, с большей вероятностью будут определять их поведение", – сказал он.

Самым страшным сценарием адмирал в отставке Ставридис назвал то, что российская ракета или штурмовик могут уничтожить командный пункт США на польско-украинской границе.

"Местный командир может отреагировать немедленно, посчитав такое событие предвестником более широкой атаки. Это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия", – считают в США.

Там отметили, что ранее телефонные переговоры могли состояться в любое время, но стали гораздо реже, когда в прошлом месяце Россия начала войну в Украине.

Остается неясным, почему высшие российские генералы отказались от переговоров со своими американскими коллегами.

"Я подозреваю, что проблема заключается в том, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и в нежелании признать истинный характер войны", – сказала Анджела Стент, специалист по России в Джорджтаунском университете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если Владимир Путин нападет не только на Украину, но и на другие страны. Кроме того, там обсуждают план действий, если президент РФ задействует химическое, биологическое или ядерное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
СШАВойна в Украине 2022stopwarРоссия - страна-агрессорРоссия