Минобороны РФ отказалось от контактов с представителями Пентагона, попытки связаться игнорируют в течение месяца – WР

На протяжении последнего месяца Министерство обороны Российской Федерации неоднократно проигнорировало все попытки высшего оборонного и военного руководства США поговорить с коллегами. В результате две крупнейшие ядерные державы остаются в неведении относительно объяснений военных действий.

Как пишет Washington Post со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби, после вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым. Однако российские чиновники проигнорировали все попытки.

Остин и Милли хотели связаться с россиянами на фоне операции, которую Россия проводит у границ членов НАТО Польши и Румынии, в то время как США и их европейские союзники проводят операции по воздушной полиции над Балтийским морем и перебрасывают оружие и технику в Украину наземным транспортом.

Видео дня

Официальные лица считают, что контакты высокопоставленных военачальников необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации или путаницы.

"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступают в войну, потому что высшее руководство не может взять трубку и объяснить друг другу, что происходит", – добавил он.

Отмечается, что недавнее применение Россией гиперзвуковых ракет и другого современного оружия против целей на западе Украины подчеркнуло угрозу перерастания в более широкую конфронтацию.

"Россия наносит удары по целям на западе Украины, которые находятся недалеко от границы с членами НАТО, а ВВС Украины, судя по всему, продолжают действовать из этого региона, а значит, есть риск, что ее самолеты могут быть ошибочно приняты за самолеты НАТО через границу", – отметили чиновники США.

Как подчеркнул представитель министерства обороны США, телефонная линия – это не просто линия для жалоб и конфликтов, основной его целью является тактическое предотвращение просчетов, а также стратегическое взаимодействие.

"Всегда важно поддерживать стратегический уровень, чтобы четко сообщать о наших интересах и лучше понимать их интересы. Когда на этом уровне нет связи, их наихудшие предположения, часто основанные на плохой информации, с большей вероятностью будут определять их поведение", – сказал он.

Самым страшным сценарием адмирал в отставке Ставридис назвал то, что российская ракета или штурмовик могут уничтожить командный пункт США на польско-украинской границе.

"Местный командир может отреагировать немедленно, посчитав такое событие предвестником более широкой атаки. Это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия", – считают в США.

Там отметили, что ранее телефонные переговоры могли состояться в любое время, но стали гораздо реже, когда в прошлом месяце Россия начала войну в Украине.

Остается неясным, почему высшие российские генералы отказались от переговоров со своими американскими коллегами.

"Я подозреваю, что проблема заключается в том, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и в нежелании признать истинный характер войны", – сказала Анджела Стент, специалист по России в Джорджтаунском университете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если Владимир Путин нападет не только на Украину, но и на другие страны. Кроме того, там обсуждают план действий, если президент РФ задействует химическое, биологическое или ядерное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!