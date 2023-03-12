Минобороны Китая возглавил чиновник, попавший под санкции США из-за сотрудничества с РФ

Министерство обороны Китая возглавил 65-летний Ли Шанфу, он также станет одним из вице-премьеров формирующегося китайского правительства. Новый министр обороны был избран после перевыборов президента КНР Си Цзиньпина на третий срок.

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Об этом сообщило китайское информагентство "Синьхуа". Ли Шанфу еще несколько лет назад попал под санкции США из-за военного сотрудничества с Россией.

По данным китайского информагентства, новым министром обороны КНР станет 65-летний наследственный военный Ли Шанфу. Он также вступит в должность одного из вице-премьеров в новосформированном правительстве.

Примечательно, что с 2018 года вновь назначенный министр обороны КНР находится под санкциями США. Причиной попадания Шанфу под санкции стала его причастность к закупке китайским правительством военных самолетов и ракет в РФ. В тот момент он возглавлял подразделение по разработке оборудования Минобороны КНР.

Введенные в то время санкции ограничивали экспортные лицензии для Китая, а также запрещали участие в финансовой системе Штатов.

Родился Ли Шанфу в 1958 году в семье военного. Отец новоиспеченного министра обороны, Ли Шаочжу, в свое время являлся начальником Юго-Западного командования Железнодорожного корпуса армии Китая. Сын также избрал для себя военную карьеру.

Окончив военный университет, Ли Шанфу начал работать в Центре запуска спутников Сычан. В 45 лет стал директором одноименного космодрома. Этот пост он занимал более 10 лет, занимался космическими запусками.

К достижениям Ли Шанфу относят миссию "Чанье-2" по запуску спутника для зондирования поверхности Луны.

В настоящее время в Китае надеются, что в должности министра он применит свои знания в космической отрасли, что поможет развитию "информатизации армии в новую эпоху".

Напомним, 10 марта стало известно, что главу Китая Си Цзиньпина переизбрали на "беспрецедентный" третий срок. После этого в КНР началось формирование нового правительства. Так, уже на следующий день в Китае избрали нового премьера, им стал Ли Цян, кандидатуру которого выдвинул сам глава государства.

Одним из главных приоритетов в политике нового премьера станет обеспечение экономического роста после трех лет потрясений, связанных с карантином и политическими репрессиями против предпринимателей и промышленности.

Известно, что Ли имеет опыт работы с частным бизнесом, но был избран на должность премьера Китая, прежде всего, из-за его давних личных отношений с Си Цзиньпином. Однако аналитики расходятся во мнениях о том, как повлияют тесные отношения между Си Цзиньпинем и Ли Цяном на премьерскую деятельность последнего. В частности, станет ли он послушным инструментом в руках главы государства или сможет дать отпор, если его позиция будет отличаться от позиции главы КНР.