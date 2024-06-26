Министры обороны США и России провели телефонные переговоры: о чем договорились

Во вторник, 25 июня, глава Пентагона Ллойд Остин впервые за более чем год пообщался с российским министром обороны, которым сейчас является Андрей Белоусов. Они провели телефонный разговор.

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Он проходила на фоне продолжения войны России против Украины. Об этом сообщил спикер оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

Он отметил, что в последний раз министр обороны США общался с главой минобороны РФ еще 15 марта 2023 года, когда этот пост занимал Сергей Шойгу.

"В ходе разговора министр (Ллойд Остин – Ред.) отметил важность сохранения линий коммуникаций на фоне продолжения войны РФ против Украины", – сказал Райдер.

Пропагандистские российские СМИ заявляют, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, РФ и США во время него "обменялись взглядами по ситуации вокруг Украины".

Отмечается, что Остин заявил о важности сохранения коммуникации в условиях продолжения войны, а Белоусов тем временем принялся угрожать главе Пентагона "опасностью дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками американских вооружений для ВСУ".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты Америки и страны-союзники должны увеличить поставки оружия Украине. Это необходимо сделать, поскольку война вступила в "ключевую стадию".

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