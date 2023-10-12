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Министр обороны США Остин в пятницу посетит Израиль: подробности визита

Екатерина Белоброва
Мир
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Министр обороны США Остин в пятницу посетит Израиль: подробности визита

Глава американского Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 13 октября, посетит Израиль на фоне кровавых событий, которые унесли жизни 1 300 человек. В этой поездке он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и убедится в снабжении израильской армии всем необходимым для обороны государственных границ. 

О планах министра обороны США сообщили в Times of Israel. Кроме встречи с Нетаньяху, предусмотрена череда переговоров  с представителями министерства обороны и новым чрезвычайным правительством Израиля 

Отметим, что сейчас с официальным визитом в Израиле и Иордании находится государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

Напомним, в первый же день обострения противостояния на Ближнем Востоке Остин выступил с абсолютной поддержкой Израиля, указав, что ЦАХАЛ получит от Пентагона все необходимое вооружение, чтобы освободить и защитить свою страну от исламистских радикалов ХАМАС. 

Видео дня

"Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", – подчеркнул он. 

Как сообщал OBOZ.UA, накануне появилась информация, что израильский премьер Нетаньяху обратился к президенту США Байдену, заявив, что у страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Американский президент затронул вопрос об израильских заложниках в секторе Газа. На это премьер сказал, что вести переговоры с террористами сейчас нельзя.

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