Министр обороны США Остин в пятницу посетит Израиль: подробности визита

Глава американского Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 13 октября, посетит Израиль на фоне кровавых событий, которые унесли жизни 1 300 человек. В этой поездке он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и убедится в снабжении израильской армии всем необходимым для обороны государственных границ.

О планах министра обороны США сообщили в Times of Israel. Кроме встречи с Нетаньяху, предусмотрена череда переговоров с представителями министерства обороны и новым чрезвычайным правительством Израиля

Отметим, что сейчас с официальным визитом в Израиле и Иордании находится государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, в первый же день обострения противостояния на Ближнем Востоке Остин выступил с абсолютной поддержкой Израиля, указав, что ЦАХАЛ получит от Пентагона все необходимое вооружение, чтобы освободить и защитить свою страну от исламистских радикалов ХАМАС.

Видео дня

"Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне появилась информация, что израильский премьер Нетаньяху обратился к президенту США Байдену, заявив, что у страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Американский президент затронул вопрос об израильских заложниках в секторе Газа. На это премьер сказал, что вести переговоры с террористами сейчас нельзя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!