Министр обороны Польши заявил, что Украина не вступит в ЕС без решения 'Волынского вопроса': какими скандалами он еще отметился

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не будет поддерживать вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос Волыни, касающийся событий Второй мировой войны. Он по-прежнему отличался скандалами.

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Это заявление он сделал в эфире Polsat News. Косиняк-Камыш, являющийся представителем Польской крестьянской партии, отметил, что хотя Польша пытается поддерживать Украину, отношения между странами далеко не идеальны.

Он подчеркнул, что для достижения прогресса в вопросах вступления Украины в ЕС необходимо решить "вопрос Волыни".

Министр также добавил, что для Польши победа Украины является ключевой для обеспечения безопасности, поскольку любой другой результат может представлять прямую угрозу Польше.

"Здесь решаются вопросы безопасности Польши и вопросы Европы", – отметил он.

Ранее Косиняк-Камыш уже попадал в скандалы из-за подобных заявлений. В апреле он говорил, что решение о помощи в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой должно приниматься на уровне ЕС. Польша готова помочь Украине в пределах своих возможностей.

В мае, отвечая на вопрос о необходимости строительства бункеров и фортификационных сооружений на границе с Россией и Беларусью, министр сообщил, что правительство готовит план таких мер и уже укрепляет границу.

Косиняк-Камыш также рассказал, что давно имеет эвакуационный рюкзак, который пока не пришлось использовать.

"Когда я собирался в Украину, это была первая поездка после начала войны, я подготовил рюкзак, с которым поехал туда, и он до сих пор упакован", – сказал министр, добавив, что не собирается никого запугивать.

Напомним, в Польше изучают предложение Украины по сбитию польскими силами ПВО российских ракет, летящих в направлении украинско-польской границы. Такое предложение было внесено в двустороннее соглашение о безопасности между Польшей и Украиной.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому радио заявил, что Варшава сейчас проводит консультации с союзниками по НАТО о возможности сбивания российских ракет в украинском воздушном пространстве. По его словам, это решение должно быть общим.