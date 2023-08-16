Министр обороны КНДР заявил о неизбежности ядерной войны: 'Вопрос только в том, кто ее начнет'

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам сделал заявление о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. По его словам, это якобы неизбежное событие, основной вопрос только в том, кто и когда его начнет.

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Слова северокорейского должностного лица передают российские пропагандисты, поскольку свое заявление он сделал на форуме в Москве. Кан Сун Нам записал обращение к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова путем диалога – это пустой звук. Вопрос не в том, будет ли ядерная война на полуострове, а в том, кто и когда ее начнет", – заявил министр обороны КНДР.

Кан Сун Нам также добавил, что США якобы "мечтают" о ядерной войне и "побуждают Южную Корею к активным действиям". Именно поэтому Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия якобы могут стать центром ядерной эскалации.

Министр обороны КНДР также заявил, что переговоры и диалог не работают в их конфликте с Южной Кореей. По его словам, только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что корейский конфликт ведет свое начало с капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Два государства, воевавшие с японцами – США и СССР, разделили между собой полуостров на зоны влияния. Советский Союз занял север, а Соединенные Штаты – юг. При поддержке СССР и коммунистического Китая была создана Корейская народно-демократическая республика (КНДР). А в южной части появилась республика Корея.

Нестабильная политическая ситуация привела к Корейской войне 1950-1953 годов. После тяжелых потерь с обеих сторон было подписано мирное соглашение между США, Северной Кореей и КНР. Южная Корея от подписания соглашения отказалась. Таким образом, по сей день мирный договор, который формально завершал бы войну, не подписан.

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