Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за позиции относительно Израиля

Министр обороны Чехии Яна Чернохова выразила убеждение, что страна должна выйти из Организации Объединенных Наций. Причина – резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которой Израиль и ХАМАС призвали к "перемирию", однако не осудили нападение террористов.

Свое мнение чиновница высказала на странице в соцсети Х (exTwitter). Она напомнила, что три недели назад члены группировки убили более 1400 израильтян – больше, чем боевики "Аль-Каиды" в США во время теракта 11 сентября 2001 года.

В то же время, как отметила Чернохова, только 14 стран, в том числе и Чехия, четко и ясно высказались против этой беспрецедентной атаки террористов ХАМАС.

"Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чешской Республике не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает основополагающее право на самооборону. Предлагаю выйти из нее", – обосновала свою позицию министр.

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Напомним, резолюцию, о которой идет речь, Генассамблея ООН приняла 27 октября. Украина, а вместе с ней еще 44 страны, удержалась во время голосования. Поддержали документ 120 стран.

Против высказались представители 14 государств. Среди них были США, а также Австрия, Хорватия, Чехия, Фиджи, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 октября армия обороны Израиля якобы приостановила наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил совершить более ограниченные наземные операции.

– В российском Дагестане в этот день местные устроили "охоту" за израильтянами. В аэропорту Каспийска собрались сотни людей, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на проявления антисемитизма в Дагестане. Он отметил, что российская ненависть к другим нациям системна и глубоко укоренена. Она побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы одолеть ее.

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