В Польше готовят войска территориальной обороны в помощь пограничникам из-за напряженной ситуации с мигрантами на границе с Беларусью; цены на газ в Европе снова выросли на фоне того, что Газпром отказался продавать голубое топливо на этой неделе; в Минобороны США сообщили о "необычной активности" российских войск вблизи границы с Украиной.

Не боясь ошибиться, можно с абсолютной точностью сказать, что все вышеупомянутые события взаимосвязаны и являются частью масштабной гибридной атаки Кремля на Запад.

Каковы ее цели?

Далее текст на языке оригинала.

Варшаву карають за підтримку білоруської опозиції та перешкоду послабленню антиросійських санкцій Євросоюзом, а також Москва підливає масла у вогонь на тлі ескалації конфлікту Варшави з іншими членами ЄС через проблеми з верховенством права у Польщі. Дестабілізацією газового ринку Кремль хоче добитися збільшення прибутку через високі ціни, прискорення сертифікації "Північного потоку-2" та підписання нових довгострокових контрактів із європейськими столицями. А військові маневри навколо України мають перевірити реакцію партій-переможців нещодавніх виборів у Німеччині, змусити Київ, Брюссель й Вашингтон піти на поступки з низки питань, і відвадити НАТО від більш активних дій у Чорноморському регіоні.

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Розуміти цілі Кремля – це звичайно важливо, але ще важливіше відповісти на запитання: а в чому ж причини зростання агресивності кроків Володимира Путіна? Очевидно, у тому, що Захід продовжує вводити санкції проти Мінська, але обходить стороною Москву – головного спонсора режиму Олександра Лукашенка, чим лише послаблює білоруську економіку і прискорює інтеграцію Білорусі та Росії. Як і в тому, що деякі європейські країни будують або різко переходять на використання газопроводів в обхід України та Польщі, саботуючи при цьому відкриття Брюсселем антимонопольного розслідування проти Газпрому, а США тим часом приділяють все більше уваги конфронтації з Китаєм. І звісно в тому, що Берлін та Париж закликають союзників відновити саміти Росія-ЄС, однак відмовляються продавати Києву озброєння навіть оборонного типу, не кажучи вже про наступальне. Передбачуваним результатом є посилення тиску Москвою на нерішучих опонентів.