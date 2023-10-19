МИД Словакии может возглавить политик, называвший войну в Украине 'гражданской'

Министром иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар. Он не является кадровым дипломатом и отметился одиозными заявлениями по поводу войны РФ против Украины.

О такой перспективе изменений в МИД Словакии сообщил портал Aktuality. Издание отметило, что кандидатуру Бланара как нового главу словацкого ведомства обсуждают уже длительное время.

Юрая Бланара рассматривали эту должность еще тогда, когда правительственные переговоры были на начальной стадии. Также издание назвало еще две кандидатуры, которые рассматривали – дипломата Мирослава Лайчака и экспосла Словакии во Франции Марека Эстока. Лайчак не принял предложение победившей на парламентских выборах партии Smer-SD, главой которой является Роберт Фицо.

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Юрай Бланар также поначалу не хотел принимать предложение, но, по информации издания, Фицо в конце концов удалось его уговорить.

"Министерство иностранных дел Словакии уже четверть века возглавляют кадровые дипломаты. Теперь Smer-SD собирается нарушить это правило", – отметило издание.

57-летний Юрай Бланар не имеет опыта в сфере дипломатии: по образованию он инженер, в 2005-2017 гг. был председателем Жилинского края. Но лидер партии Smer-SD Роберт Фицо не видит в этом проблемы.

При этом Бланар регулярно отмечался скандальными, а иногда и лживыми заявлениями по поводу войны, и повторял российскую пропаганду.

Он вообще не называл войну в Украине войной, а говорит о "конфликте между Россией и США". Бланар утверждал, что этот "конфликт" радикально углубился уже во время Майдана в 2013 году, "и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".

Также Бланар вслед за кремлевскими пропагандистами говорит о "крайнем украинском национализме". Он также заявлял, что следствием революции достоинства в 2014 году "стала фрагментация Украины и гражданская война".

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Бланарь заявлял, что "Украина воюет против собственного народа".

Также Бланар обвинял Верховную Раду якобы в недемократичности языкового законодательства и заявлял, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Как и Роберт Фицо, Бланар выступает против передачи Украине оружия, заявляя, что это "ослабляет оборону Словакии".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября лидер Smer-SD Роберт Фицо подписал коалицию с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией. Таким образом, Фицо хочет ускорить формирование правительства Словакии.

По мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании санкций по РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

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