МИД РФ вызвал молдовского посла из-за 'недружественных действий' Кишинева: что известно

В среду, 10 января, министерство иностранных дел страны-агрессора РФ вызвало посла Молдовы Лилиана Дария из-за "недружественных действий официального Кишинева". В МИД России дипломату "был заявлен решительный протест".

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Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ. Недружественными действиями в ведомстве, подконтрольном Сергею Лаврову, назвали якобы имеющие место факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ.

Там заявили, что это идет вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов.

"Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера", – сказано в заявлении.

Молдовского посла уведомили о закрытии въезда на территорию России "ряду официальных лиц Республики Молдова" – без уточнений, о ком именно идет речь.

Кроме того, в МИД РФ выразили обеспокоенность из-за информации в СМИ о планах Молдовы посодействовать в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдовской территории "с участием инструкторов из стран НАТО".

В Молдове позже отреагировали на этот шаг РФ. "Решение Российской Федерации вызывает сожаление. Но важно отметить, что подобные меры уже становятся обычным явлением для российских властей", – отметил представитель МИД Молдовы Игорь Захаров.

Ранее президент Молдовы Майя Санду говорила о том, что страна-агрессор Россия вскоре снова попытается дестабилизировать ситуацию в государстве. По ее мнению, Кремль предпримет действия весной 2024 года, когда в Молдове стартует президентская предвыборная кампания.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в случае поражения Украины в войне государство-террорист Россия не остановится на достигнутом. Ее следующими целями могут стать Молдова или одна из стран Балтии.

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