Мгновения до Армагеддона: Daily Mail рассчитала время подлета ракеты 'Орешник' до столиц ЕС

Экспериментальная гиперзвуковая ракета диктатора Владимира Путина "Орешник", которую РФ, как он заявил, применила по Днепру, может поразить любой город в Европе менее чем за 20 минут. По мнению некоторых аналитиков, удар по Украине выглядит, как сигнал Западу о возможности запустить ядерную ракету, но на самом деле это блеф и признак слабости.

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Об этом говорится в статье британской газеты Daily Mail, опубликованной 22 ноября. Как отмечается в материале, "Орешник" – не такое мощное и быстрое оружие, как "самые грозные российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР)", такие как РС-24 "Ярс", способные сбросить несколько отдельных ядерных боеголовок в любую точку США, пролетев в космосе со скоростью 30,5 тыс. км в час.

Однако "Орешник" является гиперзвуковым снарядом, способным летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука (около 12,2 тыс. км в час), на дальность около 5000 км, согласно российским военным источникам.

В Daily Mail рассчитали: если бы ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области на юге России, как это было в ходе удара по Украине, Путин "мог бы спокойно поразить любую цель в Европе или Великобритании, не прибегая к помощи своего самого мощного оружия".

Цели в Лондоне были бы поражены менее чем за 20 минут, а Берлин, расположенны восточнее, до столкновения имеет менее 15 минут.

Российские военные аналитики также предупредили, что "Орешник" определенно способен нести ядерное оружие, несмотря на то, что при ударе по Украине он был оснащен обычными боеголовками.

В Пентагоне заявили, что "Орешник" создан на базе РС-26 "Фронтир" – еще одной ракеты, способной нести ядерное оружие, которая, по мнению экспертов, стирает грань между баллистической ракетой средней дальности (БРСД) и МБР.

Ракеты обычно классифицируются как МБР, если могут поражать цели на расстоянии более 5500 км.

Сообщается, что максимальная дальность полета РС-26 составляет около 5800 км с одной легкой боеголовкой, однако в основном испытания проводились с более тяжелой полезной нагрузкой на гораздо меньших расстояниях.

Разработка РС-26 началась в 2008 году, а ее первый успешный испытательный запуск состоялся в мае 2012 года, напоминает издание.

Судя по заявленным возможностям, "Орешник", скорее всего, представляет собой более легкий и менее мощный вариант ракеты РС-26, предназначенный для ударов на дальности от нескольких сотен до 5000 км.

Жестокость, скорость и скоординированный характер залпов позволяют предположить, что взрывы были вызваны разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ), выпущенными "Орешником", пишет Daily Mail.

РГЧ обычно являются особенностью ядерных МБР, предназначенных для полномасштабных атак по целям на расстоянии тысяч километров. Одна ракета может нести несколько боеголовок, которые разделяются и могут наводиться на отдельные цели.

Эксперты говорят, что использование Путиным современного гиперзвукового оружия для нанесения неядерного удара по Украине обошлось очень дорого, но послужило иллюстрацией того, как Москва может резко обострить конфликт.

"Этот удар не имеет очевидной военной ценности – они могли бы достичь тех же целей, не жертвуя (межконтинентальной баллистической ракетой или усовершенствованной ракетой)", – сказала Daily Mail доктор Рут Дейермонд, старший преподаватель кафедры постсоветской безопасности в Королевском колледже Лондона.

По ее мнению, в действительности Путин продемонстрировал слабость, поскольку правительство РФ знает о расплате за решение нанести ядерный удар.

"Это выглядит так, словно это сигнал Западу о том, что Россия могла бы сделать, если бы она этого захотела – запустить ядерную ракету. Но на самом деле это признак слабости. Российское правительство знает, что с ним случится, если оно попытается применить какое-либо ядерное оружие, поэтому ему приходится прибегать к блефу".

Доктор Маттиас Экен, аналитик по вопросам обороны и безопасности в RAND Europe, добавил, что заявленная дальность в 700 км (до Днепра) не достигает типичной межконтинентальной дальности.

"Тем не менее, такой удар может иметь символическое значение. Послание, которое Путин и Россия пытаются послать Западу, заключается в следующем: у нас тоже есть ракеты, которые могут нанести удар в любой точке мира. В частности, после того, как США разрешили использовать ATACMS/Storm Shadow против РФ, Путин, возможно, счел необходимым продемонстрировать способность России использовать и ракеты большой дальности", – сказал он.

Воздушные силы Украины подняли тревогу рано утром в четверг, сообщив о том, что российские войска развернули МБР, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда несколько боеголовок упали на Днепр.

Позднее Путин заявил, что удар был нанесен "Орешником" – неизвестной ранее БРСД – в ответ на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для поражения целей в Курской области РФ.

Посол России в Великобритании 21 ноября заявил, что использование Storm Shadow на территории РФ означает, что Британия якобы "теперь напрямую вовлечена в эту войну".

А Кремль утром 22 ноября выдал, что удар стал "четким" ответом Западу на то, что Москва "не потерпит дальнейшей эскалации".

Вечером Путин, как сообщается, созвал секретное совещание с высшим военным руководством после того, как высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что вооруженные силы страны будут готовы вступить в бой, если возникнет такая необходимость.

США и Великобритания разрешили Киеву нанести удары по целям на российской территории с помощью ракет Storm Shadow и ATACMS в минувшие выходные. Украинские войска действовали быстро, применив их в двух различных атаках в Брянской и Курской областях России, отмечает газета.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "безрассудные решения и действия западных стран ... не могут остаться без реакции с российской стороны", однако западные лидеры отвергли угрозу.

Офис премьера Британии Кира Стармера заявил, что удар по Днепру "станет очередным примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России и только укрепит нашу решимость".

Министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что Стокгольм не испугается провокаций России.

Представители Минобороны США также подтвердили, что Москва уведомила Вашингтон перед ударом по Украине по каналам снижения ядерной опасности, чтобы избежать срабатывания систем раннего оповещения о запуске и возможного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, военные эксперты считают, что удар по Днепру оккупанты нанесли именно ракетой РС-26 "Рубеж", которая имеет радиус действия до 6000 километров.

А в ГУР заявили, что МБР по Днепру 21 ноября Россия запустила, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время из Астраханской области до точки попадания составило 15 минут.