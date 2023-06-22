Международного скандала не будет: Швейцария выяснила, как ее бронеавтомобили Eagle оказались в Украине

В Швейцарии выяснили, как бронированные автомобили Eagle, разработанные швейцарским предприятием MOWAG, оказались в Украине. Их без согласования с властями Швейцарии передала немецкая компания.

Видео дня

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. К такому выводу в результате расследования пришел Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Установлено, что в 1990-х из Швейцарии в Данию было экспортировано 36 машин Eagle I. Уже в 2013 Дания с согласия Швейцарии передала 27 машин частной немецкой компании.

"Эта компания взяла на себя обязательство в декларации о нереэкспорте не передавать 27 Eagle I третьим лицам за рубежом без предварительного письменного согласия Швейцарии", – говорится в сообщении.

Однако немецкая компания не сдержала обещание и реэкспортировала 11 этих бронеавтомобилей в Украину. Это было сделано с разрешения немецких органов экспортного контроля – там решили, что на эту технику не распространяется право на нереэкспорт, потому что с нее были сняты защитные чехлы и бронированные окна.

В SECO отметили, что декларацию нарушили не власти ФРГ, а бывший директор частной компании, поэтому именно он сам несет ответственность за последствия. Компания больше не сможет получать разрешения на экспорт военной техники из Швейцарии "учитывая высокий риск передачи этой техники нежелательному конечному получателю".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В прифронтовых городах Украины был замечен швейцарский бронированный автомобиль Eagle I. Власти Швейцарии начали расследование, поскольку страна не могла его передать из-за своего нейтралитета.

– Бронеавтомобили швейцарского производства были проданы в небольших количествах ООН и больших количествах Дании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!