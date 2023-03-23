В Украине заметили швейцарский бронированный автомобиль Eagle I: в Швейцарии начали искать источники поставок

В прифронтовых городах Украины был замечен швейцарский бронированный автомобиль Eagle I. Власти Швейцарии проводят расследование, поскольку страна не могла его передать из-за нейтралитета.

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Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung. В сети всплыло два снимка, на каждом из которых изображен швейцарский бронеавтомобиль типа Eagle I производства швейцарской компании Mowag в Кройцлингене.

Сначала на снимке, сделанном испанским военным фотографом Хосе Колоном, разведывательная машина Eagle I находилась в Часовом Яру, городе, который находится в непосредственной близости к фронту.

А несколько дней назад французское информационное агентство AFP опубликовало еще одну фотографию бронеавтомобиля из города Авдеевки, где идет ожесточенная борьба. При этом неизвестно, находится ли на снимках один и тот же Eagle I.

Бронеавтомобили швейцарского производства были проданы в небольших количествах в ООН и в больших количествах в Данию: 36 экземпляров поступили в датские вооруженные силы в 1973 году. Но Минобороны Дании подтвердило, что в Украину не поставлялись бронеавтомобили Eagle I. Однако 27 автомобилей были перепроданы немецкой компании после того, как они были сняты с производства в 2008 году.

Не исключено, что некоторые из них попали в Украину, несмотря на то, что данная компания подписала декларацию о нереэкспорте, что обязывает немецкую компанию получать разрешения на экспорт от властей Германии и Швейцарии в случае передачи.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) в настоящее время определяет, имело ли место нарушение Закона о военных материалах. Закон о военных материалах и закон о нейтралитете запрещают Швейцарии экспортировать военные материалы в воюющие страны. Тот факт, что с рассматриваемой бронетехники, по всей видимости, были сняты надстройки с пулеметами, этого не меняет.

В Seco заявили, что изображение, распространенное в социальных сетях, "вряд ли позволяет сделать какие-либо достоверные выводы о типе транспортного средства и его местонахождении". Окончательная реконструкция происхождения автомобиля возможна только по номеру шасси. На данный момент неясно, каковы будут последствия этого инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший орган исполнительной власти Швейцарии, Федеральный совет, принял решение разрешить третьим государствам передавать Украине оборудование в качестве военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Такое решение является прорывным для Швейцарии, основным принципом политики которой является нейтралитет.

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