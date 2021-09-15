Между лидерами 'Талибана' вспыхнул серьезный конфликт: СМИ раскрыли подробности

В руководстве талибов, которые взяли под свой контроль Афганистан вспыхнул серьезный конфликт. Причиной спора стало недовольство вице-премьера Абдула Гани Барадара структурой нового правительства в стране.

Как рассказало ВВС, Барадар, обсуждая назначения на топ-должности вступил в перепалку с Халилом Рахманом Хаккани - министром кабмина талибов по делам беженцев и одним из лидеров воинствующей группы "Сеть Хаккани". Мужчины не стесняясь в выражениях ругались, более того, к ним подключились сторонники того и другого политика.

Однако, как рассказали источники информационному агентству, причина ругани вовсе не в портфелях, а кроется намного глубже. Он рассказал, что Барадар уверен, что талибы пришли к власти именно благодаря его дипломатическим заслугам и успешным переговорам, в том числе с американцами про вывод их военнослужащих из страны. Однако Хаккани считает, что все решили военные успехи. Последнего поддерживает немало высокопоставленных талибов.

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Известно, что именно Барадар впервые в истории "Талибана" провел прямые телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска.

В свою очередь "Сеть Хаккани" связывают с самыми кровавыми терактами, осуществленными в последние годы против американских военнослужащих и их союзников.

ВВС сообщили, что после открытого конфликта Барадар перестал появляться на публике, кое-кто предположил его кончину. Однако позже стало известно, что он отправился из Кабула в Кандагар, якобы в "командировку".

Официально талибы говорят, что "конфликта нет", а сам Барадар находится в безопасности, но не могут точно объяснить чем он занят в Кандагаре. Также, они говорят, что вскоре тот вернется в Кабул и публично заявит о том, что "конфликта нет".

Издание отмечает, что талибы не любят говорить правду о своих лидерах. Так же ВВС указывает, что до сих пор в тени остается личность верховного лидера талибов Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, но считается политическим, военным и религиозным руководителем группировки.

Известно, что талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. Они сформировали свой кабинет министров, в состав которого вошли только мужчины и которые активно выступают "против западных ценностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Талибан" поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане в день, когда весь мир вспоминал о терактах в США 11 сентября 2001 года.