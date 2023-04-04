'Это может изменить ситуацию на передовой': Столтенберг заявил, что Запад предоставил Украине военную помощь более чем на $70 млрд

Западные партнеры уже предоставили Украине военную помощь более чем на 70 миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это может изменить ситуацию на передовой.

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Об этом он сказал в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, сообщает пресс-служба Альянса. Столтенберг отметил, что союзники будут поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

"Союзники доставили 65 миллиардов евро (70 миллиардов долларов, – Ред.) военной помощи. И я приветствую, что в Украину начали поступать современные боевые танки и другая бронетехника. Это может иметь реальное значение на линии фронта и позволить украинским силам освободить больше территорий", – подчеркнул он.

Генсек добавил, что приветствует мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который поддерживает принципы, лежащие в основе Устава ООН. По его словам, документ обеспечивает основу для справедливого и устойчивого мира.

В то же время, нет никаких признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к миру. Столтенберг заявил, что он наоборот готовится к новой войне.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда это произойдет, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию. И история не повторяется. Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность", – отметил он.

Йенс Столтенберг также отметил, что поддержка НАТО рассчитана на долгосрочную перспективу. Поэтому он ожидает, что министры согласятся начать работу над разработкой многолетней программы для Украины.

Стоит отметить, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Первые детали будут согласованы 4 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе (Бельгия).

В Белом доме заявили, что НАТО намерено обеспечить ВСУ всем необходимым для весеннего контрнаступления. Соответствующая военная помощь будет обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе;

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