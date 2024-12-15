Мерц заявил об изоляции Шольца в ЕС и провале его правительства

Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц подверг критике действующее правительство, назвав его абсолютно провальным в сфере европейской политики. Также он считает, что немецкий канцлер Олаф Шольц находится в политической изоляции в рамках ЕС.

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Об этом он написал в бюллетене MerzMail, которое цитируют издания Tagesspiegel и Welt. Мерц отметил, что федеральное правительство демонстрирует отсутствие заинтересованности в европейской политике.

Такие действия, по его словам, наносят урон Германии и постепенно создают серьезное препятствие для европейской политики и отношений с соседними странами.

"К сожалению, вы должны признать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не хотят встречаться с канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо читает лекции миру", – заявил Мерц, критикуя Олафа Шольца.

Политик привел в пример визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу, во время которого обсуждали политику в отношении Украины, по его словам, Шольц в очередной раз был "не там". Также Мерц вспомнил об открытии Собора Парижской Богоматери, когда Макрон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Канцлера Германии пригласили (на открытие собора – ред.), но он, очевидно, не хотел ехать в Париж", – отметил Фридрих Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против передачи Украине ракет Taurus. Он оправдался, что ключевой причиной такого решения является необходимость избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Шольц подчеркнул, что при его руководстве Германия стала одним из ведущих военных партнеров Украины. В то же время он выразил убеждение, что передача вооружения, способного наносить удары по глубокому тылу России, является ошибочным решением.

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