'Нужно любой ценой предотвратить конфликт': Щольц оправдался, почему снова отказал Украине в Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против передачи Украине дальнобойного оружия, в частности ракет Taurus. Он вновь оправдался, что ключевой причиной такого решения является избежание прямого конфликта между НАТО и Россией.

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Такое заявление Шольц сделал на конференции Социал-демократической партии Германии в Потсдаме в субботу, 14 декабря. Об этом сообщает n-tv.

Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала одним из крупнейших военных партнеров Украины. Однако он остался убежден, что передача оружия, которое может быть использовано для ударов в глубоком тылу России, ошибочно.

"Однако я по-прежнему убежден, что будет ошибкой, если дальнобойное оружие, которое мы предоставили бы Украине, было бы задействовано для ударов в российской глубинке, или если мы будем поставлять оружие, способное сделать именно это", – сказал Шольц.

Канцлер также добавил, что Германия стремится принимать "взвешенные решения" даже если это иногда вызывает критику со стороны союзников.

Он подчеркнул, что его главной задачей является предотвращение эскалации войны до уровня прямого противостояния между НАТО и Россией.

"И если никто, кроме нас, не обладает силой разума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так потому и быть", – резюмировал канцлер.

Недавно федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз объяснил, почему его страна не спешит передавать Украине дальнобойные ракеты. Глава германского правительства подчеркнул, что в такой войне необходимо хорошо подумать и действовать осторожно. В то же время Шольц подчеркнул, что именно Германия является самым большим и надежным поклонником Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридриха Мерца увеличить поддержку Украины в войне против России.

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что Киев может понять определенные элементы осторожности в политике Берлина, но пытается аргументированно убедить его и других партнеров не опасаться возникающих со стороны России абсурдных угроз.

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