Меркель провожали на пенсию под музыку украинского композитора: появились интересные подробности. Видео

Во время официальной церемонии прощания канцлера Германии Ангелы Меркель с должностью прозвучала песня "Музыкальная молитва ("Коль славен") украинского композитора Дмитрия Бортнянского. Церемония Der Große Zapfenstreich состоялась 2 декабря.

Трансляцию события на Youtube вел канал "WELT". Эта историческая церемония существует в Германии столетия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В нынешнем виде она была утверждена как военный церемониал Германии в 1956 году. Таким способом в ФРГ провожают с должностей ведущих политиков и генералов армии. Композицию на мелодию Бортнянского военный оркестр исполняет с 1838 года.

Примечательно, что гимн "Коль славен" исполняется после команды "Шапки долой!" и перед исполнением Государственного гимна Германии. Он был написан композитором на слова поэта М. М. Хераскова в конце XVIII века.

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Отметим, что военная часть парада началась после исполнения композиций, которые выбрала сама Меркель. Это христианский гимн "Великий Боже, мы славим тебя" (Großer Gott, wir loben Dich), "Для меня прольется дождь из красных роз" (Für mich soll’s rote Rosen) немецкой кинодивы Хильдегард Кнеф и хит "Ты забыл цветную пленку" (Du hast den Farbfilm vergessen) Нины Гаген.

Дмитрий Бортнянский родился 28 октября 1751 года в украинском городе Глухов. Он был композитором, дирижером и певцом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине провели официальную часть церемонии прощания Ангелы Меркель с должностью канцлера ФРГ. Ее провели традиционным способом – под сопровождение военного оркестра. Как это было – в материале.