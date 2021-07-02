Меркель последний раз прибыла в Британию в качестве канцлера Германии. Фото

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель совершила свой последний рабочий визит в загородную резиденцию Чекерс в Бакингемшире для встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры правительств обсудили условия для международного туризма в условиях карантина и торговые отношения между двумя странами.

Об этом сообщило ВВС. Указано, что после встречи с Джонсоном канцлер отправится в Виндзорский замок, чтоб увидеться с королевой Елизаветой II, а также выступит перед собранием британских министров через онлайн-трансляцию.

Во время дискуссии с Джонсоном Меркель выразила надежду, что его правительство введет меры, подобные немецким для предотвращения распространения штамма Дельта. В первую очередь эти ограничения должны затронуть туристов из Великобритании, и наоборот, немецких туристов, желающих посетить Соединенное Королевство.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Христианско-демократическом союзе Германии выдвинули окончательного кандидата на пост канцлера страны после того, как его покинет Ангела Меркель.