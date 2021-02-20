Меркель попала в конфуз во время встречи G7. Видео

На встрече лидеров стран "Большой семерки" (G7) случился конфуз из-за микрофона канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщает The Sun, встреча проходила в режиме видеоконференции. Когда выступал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Меркель забыла выключить свой микрофон и с кем-то переговаривалась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы слышите нас, Ангела? Все ОК, все в порядке. Но, я думаю, вам нужно выключить микрофон", – заметил Джонсон.

Кстати, британский премьер и сам отличился, призвав страны G7 совместно работать над "восстановлением лучших результатов" пандемии.

А неделю назад Меркель стала звездой еще одного курьезного видео. Во время заседания немецкого парламента канцлер после своего выступления забыла на трибуне защитную маску и смешно на это отреагировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель и президент США Джо Байден вспомнили об Украине и агрессии РФ, выступая онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, Меркель высказалась о ситуации на Донбассе и констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей.